Karacabey'de 59 Safkan Arap Tayının İhaleye Çıkması - Son Dakika
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Ekonomi

Karacabey'de 59 Safkan Arap Tayının İhaleye Çıkması

17.07.2025 08:40
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TİGEM, 59 safkan Arap koşu tayını 7 Ağustos'ta ihale ile satacak. Teminat 75 bin lira.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 59 safkan Arap koşu tayının satışı için ihale yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 59 baş safkan Arap koşu tayının satış ihalesi, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhalede tay başına 75 bin lira geçici teminat alınacak.

İhale, 7 Ağustos saat 13.00'te Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karacabey'de 59 Safkan Arap Tayının İhaleye Çıkması - Son Dakika

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