Karacabey'de Kuzu Doğumunda Artış Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Karacabey'de Kuzu Doğumunda Artış Bekleniyor

TİGEM Karacabey İşletmesi'nde 2025'te 11,500 kuzu doğumu hedefleniyor, önceki yıla göre artış var.

18.09.2024 11:17
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) tesislerinde kış döneminde kuzu doğumlarında önceki senelere göre artış bekleniyor.

"Osmanlı payitahtı" Bursa'da 7 asır önce saray ve ordunun at ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Çiftlikat-ı Hümayun, 1926'dan sonra Karacabey Harası, 1984'ten bu yana ise TİGEM Karacabey İşletmesi adıyla faaliyetini sürdürüyor.

Bursa- Balıkesir kara yolunun 70. kilometresinde safkan Arap atı yetiştiriciliğinin de önemli merkezlerinden olan 89 bin dekar alana sahip TİGEM Karacabey İşletmesinde 440 kişi çalışıyor.

Tarımsal üretim, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile gen kaynaklarının korunması amacıyla Kangal ve Akbaş cinsi köpeklerin üretiminin de yapıldığı tesis, Türk tarım ve hayvancılığına katkıda bulunuyor.

Etçi özelliğiyle öne çıkan Karacabey merinosu, kıvırcık ve Türk Tahirova koyun ırklarının yetiştirilip gen kaynaklarının korunarak geleceğe aktarıldığı işletme, ayrıca küçükbaş hayvan üreticilerinin damızlık ihtiyacını karşılıyor.

Tesiste 5 bin Karacabey merinosu, 1800 kıvırcık, 1200 Türk Tahirova ırkı anaç koyunlara 15 gün süren hazırlıkların ardından ırklarına göre toplam 320 koç katımı yapıldı. Koç katımı, dronla görüntülendi.

Gelecek yıl şubat ayında gerçekleşecek doğumlar sonrası kuzular 6 aylık olunca İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerindeki hayvan üreticilerinin damızlık ihtiyacını karşılamak üzere satışa çıkarılacak.

"Karacabey merinosu, yapağı ve et kalitesi yönünden rağbet gören bir ırk"

TİGEM Karacabey İşletmesi Hayvancılık Müdür Yardımcısı Burak Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürüyü gruplara ayırdıklarını, son olarak 900 başlık Karacabey merinosu sürüye 40 baş koçu kattıklarını söyledi.

Koç katımını tamamladıklarını dile getiren Yanık, "Karacabey merinosu, bölgeye iyi adapte olmuş, yapağı ve et kalitesi yönünden rağbet gören, damızlık talebi çok fazla olan bir ırk. 900 başlık sürümüzden en az yüzde 45 ikizlik oranıyla en az 1300 kuzu elde etmeyi planlıyoruz." dedi.

Yanık, işletmede yetiştirilen damızlık koyunların bölgeye iyi adapte olmuş ırklardan seçildiğini dile getirdi.

Koç katımlarından 15 gün önce "flushing" yemleme (çiftleşme dönemi öncesi yapılan özel besleme) ile hazırlıklarını başlattıklarını anlatan Yanık, "Yaklaşık 45 gün koçlarımızı sürülerimizde tutmayı planlıyoruz. 15 Şubat 2025 itibarıyla 11 bin 500 kuzu hedefimiz bulunuyor. Geçen yıllara göre bu yıl anaç sayımızda artış var, ortalamaya göre yaklaşık 1000 kuzu daha fazla üretmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karacabey'de Kuzu Doğumunda Artış Bekleniyor - Son Dakika

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