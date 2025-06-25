Karacabey\'de Ücretsiz SolidWorks Kursu Tamamlandı

Karacabey Belediyesi'nin nitelikli istihdam sağlamak için eğitime yönelik öncü projelerinden biri olan ücretsiz SolidWorks Yazlım kursu, gençlerle sektör çalışanlarını buluşturarak başarılı bir şekilde tamamlandı.

Karacabey Belediyesi ile Armada Yazılım işbirliğinde hayata geçirilen bu eğitim programı, gençler ile üretim sektörünün deneyimli çalışanlarını aynı çatı altında buluşturdu. Esentepe Mahallesi'nde Belediyeye ait Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kursa, teknik liselerde eğitim gören öğrenciler, üniversite öğrencileri ve üniversiteye hazırlanan gençlerin yanı sıra, üretim alanında yıllardır çalışan tecrübeli ustalar ve teknikerler de katıldı. SolidWorks programının profesyonel kullanımı üzerine yoğunlaşan eğitimlerde, katılımcılara hem teorik bilgi hem de uygulamalı eğitimler sunuldu.

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. Törene Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Bora Akın, Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Ali Orman, kurs eğitmeni Kerem Şenyol ile Armada Yazılım yetkilileri Volkan Akçay, Cansu Ece Aygün, Selçuk Karahanoğlu, Aliye Seren Kara ve Orhan Kırço katıldı.

"Gençlere ve sektöre değer katıyoruz"

Törende konuşan Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Bora Akın, eğitimin içeriği ve hedefleri hakkında bilgi vererek, "Belediye Başkanı Fatih Karabatı liderliğinde belediye olarak hedefimiz, ilçemizde yaşayan gençlerin ve sektör çalışanlarının teknik donanımlarını artırmak. SolidWorks gibi dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir tasarım programında yetkinlik kazanan kursiyerlerimiz, hem iş dünyasında rekabet avantajı elde edecek hem de kariyer planlamalarında güçlü bir altyapıya sahip olacak. Bu projede iş birliği yaptığımız Armada Yazılım'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Armada Yazılım adına konuşan şirket yetkilisi Volkan Akçay ise, Karacabey Belediyesi'nin bu vizyoner yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Karacabey Belediyesi'nin böylesine anlamlı ve kapsayıcı bir eğitim projesinde yer almak bizim için son derece değerliydi. Armada Yazılım olarak kursiyerlere SolidWorks lisansı vererek onlara iş yaşamında ciddi katkı sağlayacağız. Katılımcıların ilgisi ve gelişimi bizleri çok etkiledi. Talep olması halinde, bu tarz eğitimlerde destek sunmaya devam etmeye hazırız" dedi.

Eğitim sürecini tamamlayan kursiyerler ise kendilerine sunulan bu imkandan dolayı Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'ya teşekkür etti. Kursiyerler, "Bu eğitim bize sadece teknik bir yetkinlik kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda mesleki hayata daha hazır olmamızı sağladı. Kendimizi geliştirmek ve çağı yakalamak adına çok önemli bir adım attık" ifadelerini kullandı. - BURSA