Karacabey Kent Lokantası, 12 Bin Kişiye Hizmet Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Karacabey Kent Lokantası, 12 Bin Kişiye Hizmet Verdi

Karacabey Kent Lokantası, 12 Bin Kişiye Hizmet Verdi

Karacabey Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası, açıldığı günden bu yana yaklaşık 12 bin vatandaşa uygun fiyatla kaliteli yemekler sunarak büyük ilgi gördü. Başkan Fatih Karabatı, projenin sosyal belediyeciliğin güzel bir örneği olduğunu belirtti.

03.10.2024 18:34  Güncelleme: 18:36
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Karacabey Belediyesi tarafından 3 ay önce hizmete giren Kent Lokantası açıldığı ilk günden itibaren ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kaliteli ve uygun fiyatlarıyla vatandaşların beğenisini kazanan lokantadan bugüne kadar yaklaşık 12 bin kişi faydalandı.

Karacabey Belediyesi tarafından 3 ay önce hizmete giren Kent Lokantası açıldığı ilk günden itibaren ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hijyenik ortamda uygun fiyata sağlıklı ve kaliteli yemeklerle hizmet veren lokanta, açıldığı günden beri yaklaşık 12 bin kişiye ulaştı. Karacabey Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirdiği Kent Lokantası'nda özellikle dar gelirli aileler, işçiler ve öğrenciler için dört çeşit yemek uygun fiyatla vatandaşlara sunuluyor. Lokantanın açıldığı günden bu yana büyük bir talep gördüğünü, bununla birlikte vatandaşların beklentilerine ne kadar doğru yanıt verildiğinin en iyi göstergesi olduğunu belirten Başkan Fatih Karabatı, "Bu proje, Karacabey halkının uygun fiyata sağlıklı ve kaliteli yemeklere ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirildi. Açılışımızdan bu yana vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve memnuniyet bizleri son derece mutlu ediyor." dedi.

Lokantanın sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Karabatı, "Burada sağlıklı ve dengeli bir beslenme sunmayı hedefledik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilen, aynı zamanda bütçelerini zorlamayan bir hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. Herkese açık ve erişilebilir bir kent lokantasını ilçemize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Karacabey'in sosyal yaşamına katkı sunmaya ve halkımızın her alandaki ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. " şeklinde konuştu.

Karacabey Kent Lokantası, hafta içi her gün 11.00-15.00 saatleri arasında hizmet vermekte. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karacabey Kent Lokantası, 12 Bin Kişiye Hizmet Verdi - Son Dakika

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