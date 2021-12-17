Üye Girişi
Karacan Küpeli'yi ziyaret etti - Son Dakika

Karacan Küpeli'yi ziyaret etti

17.12.2021 12:21
Karacan Küpeli'yi ziyaret etti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret eden AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, "Eskişehir sanayisi, Eskişehir OSB bizim gözbebeğimiz" dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret eden AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, "Eskişehir sanayisi, Eskişehir OSB bizim gözbebeğimiz" dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Riza Zeydan'ın da yer aldığı görüşmede Başkan Nadir Küpeli, Eskişehir OSB tarafından yürütülen çalışmalar ve projeler ile devam etmekte olan yeni sanayi yatırımları konusunda Karacan'a bilgi verdi. Ziyarette ayrıca sanayicilerin döviz kurundaki artış nedeniyle yaşadığı sıkıntılar ve çevre yolu sorunu gibi konular da konuşuldu.

Şehrimize ve ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz

Başkan Küpeli, Eskişehir'e ve ülke ekonomisine katma değer katmak adına yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, "Eskişehir OSB yönetimi olarak sanayicimizden aldığımız güç ile hem sanayicimize hem şehrimize ve hem de ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yaşam Merkezi ve ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi gibi pek çok vizyoner projelere imza attık. Sanayicimize vermiş olduğumuz sözleri tek tek hayata geçiriyoruz. Pandemi döneminde olmamıza rağmen son 2 yılda sanayimiz ciddi bir büyüme ve yatırım atağına geçti. Yerli ve yabancı pek çok yatırımcıyı bölgemize kazandırdık" dedi.

Küpeli, sanayicilerin sıkıntılarını aktarıldı

Sanayicinin talep ve beklentilerinin konuşulduğu görüşmede Başkan Küpeli, son aylarda döviz kurundaki artış nedeniyle sanayicinin önünü göremediğini ekonomik öngörülebilirliğin ve istikrarın şart olduğunu aktararak, "Mart 2020'den beri ülkemiz ekonomisini sanayimiz ayakta tuttu. Ancak döviz kurlarındaki dalgalanmalar, faizdeki son gelişmeler, yüksek maliyet ve likiditeye ulaşma imkanının zorlaşması sektörümüzü olumsuz anlamda çok ciddi oranda etkiledi. Sektörümüz istikrar, finans sorunların giderilmesi, geleceğe pozitif bakmak ve önünü görmek istiyor. Sanayinin gelişmesine büyük destek sağlayan OSB'lerin daha da geliştirilmesi ve yatırım ortamının yeni desteklerle daha da iyileştirilmesi gerekiyor. Ekonomik göstergelerde sağlanacak istikrarla birlikte bu yeni yatırım miktarı çok daha fazla artış gösterecektir" şeklinde konuştu.

Çevre yolu sorunu görüşüldü

Başkan Küpeli ayrıca çevre yolu sorununa değinerek, "Şehrimizin ortasından geçen çevre yolunda özellikle sabah ve akşam pik saatlerde aşırı trafik oluşmakta. Şehrimize yeni bir çevre yolu kazandırılması şart. Yeni çevre yolu yapılana kadar mevcut çevre yolundaki trafik sıkışıklığını giderme noktasında yeni düzenlemelere gidilmeli, yolcu indirme ve bindirme cepleri yapılmalıdır. Şehrimiz için önem arz eden yeni çevre yolunun yapılması konusunda da ilgili bakanlıklarla köprü görevi üstlenmenizi bekliyoruz" ifade etti.

"Organize sanayi bölgemiz bizim gözbebeğimiz"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ise, Eskişehir OSB'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yakından görme fırsatı bulduğunu belirterek, "Eskişehir ülkemizin en köklü sanayi tarihine ve bilgi birikimine sahip illerin başında gelmektedir. Eskişehir Organize Sanayi Bölgemiz ise, bugün ortaya çıkardığı büyük ekonomik potansiyel ile sadece ilimize değil ülke ekonomisine her geçen yıl daha fazla güç katmaya devam ediyor. Bu anlamda Eskişehir Organize Sanayi Bölgemiz bizim gözbebeğimiz. Gerçekleştirdiğim ziyaretle yapılan çalışmaları yerinde görme fırsatı yakaladım. Bölgemiz hızlı bir büyüme ve gelişme gösteriyor. Eskişehir OSB yönetimi çok başarılı çalışmalara, projelere ve işlere imza atıyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Nadir Küpeli başta olmak üzere tüm yönetimine şehrimizin ve ülkemizin gelişimine sunmuş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Hükümetimiz gereken tedbirleri alacaktır"

Karacan ülke olarak zor bir süreç geçtiklerini sanayicilerin beklentilerini bildiklerini ifade ederek, "Artan kur karşısında her kesim de olduğu gibi sanayicilerimizin sıkıntılar yaşadığının farkındayız ama asla morallerini bozmasınlar. Sanayicilerimiz ülkemiz ve geleceğimiz için üretmeye devam etsinler. Hükümetimiz her zaman sanayicimizin yanındadır, gerekli tedbirleri alacağız" diye konuştu. Çevre yolu sorunu için ise Karacan, gerekli düzenlemelerin yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile görüşeceğini aktardı. - ESKİŞEHİR

Karacan Küpeli'yi ziyaret etti
Karacan Küpeli'yi ziyaret etti

Togo Cumhuriyeti, Harun Karacan, Milletvekili, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karacan Küpeli'yi ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:10 Üzerine böcek tırmanan bakan: Lütfen üzerimden alın
12:10 Sibel Gökçe ve İbrahim Tatlıses arasındaki "Tecavüz" davasında karar çıktı! Tazminatı faizleriyle ödeyecekler
12:08 Sapık öğretmenin sicili: Öğrencileri kitap okutma bahanesiyle kucağına oturtup taciz etmiş
12:08 Son Dakika: Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesinde kötü haber!
12:08 Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, istifası sonrası bombaladı: Fenerbahçe ile dostluk hayata aykırı
12:04 Son Dakika! Sahte içki sadece İstanbul'da 22 can aldı, 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor
12:03 Seren Serengil ameliyata alındı! Ayrılık videosu çekip helallik istedi
11:55 Hazal Filiz Küçükköse dekoltesiyle olay oldu! Takipçileri paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu
11:42 New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı
11:42 Yılın Oyuncusu ödülünü alan Salih Bademci, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı
Evde buzdolabını açan adam, korkunç manzarayla karşılaştı! Cenin pozisyonundaki ölü bebeği görünce hemen polisi aradı Evde buzdolabını açan adam, korkunç manzarayla karşılaştı! Cenin pozisyonundaki ölü bebeği görünce hemen polisi aradı         
12:15
Sibel Gökçe ve İbrahim Tatlıses arasındaki "Tecavüz" davasında karar çıktı! Tazminatı faizleriyle ödeyecekler Sibel Gökçe ve İbrahim Tatlıses arasındaki "Tecavüz" davasında karar çıktı! Tazminatı faizleriyle ödeyecekler         
12:11
Sapık öğretmenin sicili: Öğrencileri kitap okutma bahanesiyle kucağına oturtup taciz etmiş Sapık öğretmenin sicili: Öğrencileri kitap okutma bahanesiyle kucağına oturtup taciz etmiş         
12:09
Seren Serengil ameliyata alındı! Ayrılık videosu çekip helallik istedi Seren Serengil ameliyata alındı! Ayrılık videosu çekip helallik istedi         
12:04
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Sudan'ın Darfur bölgesinde kan durdurulamıyor! Kabile çatışmalarında 199 kişi öldürüldü! Sudan'ın Darfur bölgesinde kan durdurulamıyor! Kabile çatışmalarında 199 kişi öldürüldü!         
10:25
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı         
09:46
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 12:27:20. #1.12#
SON DAKİKA: Karacan Küpeli'yi ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement