Karacasu\'da Yeni Destekleme Modelleri Tanıtıldı

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni destekleme modelleri için sahaya inen Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri toplantılarla üreticileri bilgilendirdi.

Tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üretim planlamasına katkı sağlaması, verim ve kalitenin artırılması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanan politikaların etkinliğinin artırılması hedefi ile bitkisel üretimde yeni destekleme modelleri hayata geçirildi. Bu çerçevede harekete geçen Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yeni destekleme modellerinin daha iyi anlaşılması ve anlatılması için çalışmalarına başladı. İlçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmezken bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Bu kapsamda ekipler, Karacasu ilçesinde üreticiler ile bir araya gelerek, yeni destekleme modeli hakkında çiftçileri bilgilendirdi, merak edilen soruları yanıtladı. Ayrıca toplantılarda tarımsal üretim planlaması konuları da görüşüldü.

Konu ile ilgili Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda "İlçe Müdürlüğümüz personellerince Cuma Buluşmaları kapsamında köylerimizi ziyaret ediyor ve Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli'ni çiftçilerimize anlatıyoruz. Esençay, Çamarası ve Alemler Mahallelerimizi ziyarette bulunduk. Programımız tüm mahallelerimizde devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN