Karadeniz'de palamut 25 liraya düştü - Son Dakika
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Karadeniz'de palamut 25 liraya düştü

20.10.2022 15:07

Karadeniz'de palamut 25 liraya düştü Düzce'nin Akçakoca ilçesinde palamudun fiyatı 25 liraya düştü.

Karadeniz'de palamut 25 liraya düştü

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde palamudun fiyatı 25 liraya düştü.

Karadeniz'de balık sezonunun açılmasından bu yana yaşanan palamut bolluğu fiyatlara da yansıdı. Balıkçı teknelerinin kasa kasa palamutla dönmesi tezgahlardaki fiyatları düşürdü. Geçtiğimiz günlerde tane fiyatı 60 liraya kadar çıkan palamut, şimdilerde 25 liradan alıcı buluyor.

Bu sezon palamut bolluğu yaşandığını belirten balıkçı Nejdet Güler, "Palamudun tanesi 25 lira. Her bir palamut 700-750 gram ağırlığında. Bir çorba parası bile değil. Hamsi ise biraz zor. Palamut, hamsiyi denizde eksiltiyor" dedi.

Balıkçı Erdal Göksek ise "Şu anda palamut bol. Depolarda da balık var, o sebeple fiyatı düştü. Vatandaşlar, tanesi 25 liradan satılan palamudu yiyebiliyor. İstavrit 70, çinekop 80, mezgit ise 50 liradan satılıyor. Balık bolluğu şu an için devam eder gibi görünüyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de palamut 25 liraya düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz'de palamut 25 liraya düştü - Son Dakika
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