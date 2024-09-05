Karadeniz'de Palamut Bereketi, Fiyatlar 100 Liraya Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Karadeniz'de Palamut Bereketi, Fiyatlar 100 Liraya Düştü

Karadeniz\'de Palamut Bereketi, Fiyatlar 100 Liraya Düştü

Karadeniz açıklarında bol miktarda avlanan palamut balığı, bu yıl fiyatlarda önemli bir düşüş yaşanmasına neden oldu. Sezonun başlangıcında 200 liraya satılan palamut, gün geçtikçe 600-700 gramlıkları 50 liraya, 300-350 gramlık 3 tanesi ise 100 liraya kadar düştü. Balıkçılar, palamut bolluğunun vatandaşlara fayda sağlayacağını belirtiyor.

05.09.2024 14:27
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Karadeniz'de palamut bereketi: 3 tanesi 100 liraya kadar düştü

ORDU - Karadeniz açıklarında avlanan ve bu yıl bol miktarda çıkan palamut balığının 3 tanesinin fiyatı 100 liraya kadar düştü.

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonunda balıkçıların yüzü palamut ile güldü. Geçen yıl ağlara takılmayan ancak bu yıl bol miktarda avlanan palamut balığının tanesi, sezonun ilk gününde 200 liraya kadar satıldı. Gün geçtikçe Karadeniz açıklarında daha çok avlanan palamut balığının 600-700 gramlık adedi 50 liraya satılırken, 300-350 gram palamut balığının 3 tanesi ise 100 liradan tezgahları süslüyor. Fiyatlar uygun olunca balıkçılarda da yoğunluk yaşanıyor.

"300 gramlık palamudun 3 tanesi 100 lira"

Ordulu balıkçı Erdal Çamaş, bu yıl sezona hızlı başladıklarını söyledi. Temmuz ayında palamut balığı olacağı yönünde işaretler aldıklarını aktaran Çamaş, "Palamut kendini ne kadar erken gösterirse, sezonda o kadar bol oluyor. Bu sene Allah'ım palamut balığını denizlere verdi, bu bolluk 2-3 yılda bir oluyor. Vatandaşlar bol bol yiyecek. Sezona 200 liradan başladık, 50 liraya kadar düştük. Bu balığın devamının garantisi yok. Şuanda avcılık Perşembe ile Hopa ilçesi arasında. Palamut bol ise hamsi az olur. Şu anda en düşük gramaj 600 gram. Palamut balığının 300 gramlık olanlarının 3 tanesi ise 100 lira" dedi.

Palamut balığı satın vatandaşlar ise fiyatların uygun olduğunu, ilerleyen günlerde bu fiyatlara balık bulunmayacağını ve herkesin bol bol balık tüketmesi gerektiğini söylediler.

Öte yandan tezgahlarda istavrit 100, mezgit 150, levrek 300, çipura 200, ve kefal balığı ise 100 liradan satılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de Palamut Bereketi, Fiyatlar 100 Liraya Düştü - Son Dakika

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