Karadeniz'de Zargana Bereketi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Karadeniz'de Zargana Bereketi

Deniz av yasağının sona ermesiyle zargana avında artış yaşandı, fiyatlar 200-300 TL arasında.

08.10.2024 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'de zargana bereketi

TRABZON - Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından denize açılan tekneler son yılların en bereketli av sezonunu geçiriyor. Sezona palamut avı ile başlayan balıkçılar palamudun yanı sıra istavrit az da olsa hamsi avlarken, bu sıralar özellikle balıkçıların ağlarına takılan zarganalar (Sargan) tezgahları süslemeye başladı.

Trabzon Balık Hali'nde bu günlerde ağırlıklı olarak palamut tezgahlarda yerini alırken diğer balık çeşitlerinin bolluğu da dikkat çekiyor. Balık çeşitleri arasında son yıllardır pek az avlanan zargana tezgahlarda bol görülmeye başlarken, kilosu 200-300 TL arasında değişiyor.

Balıkçılar sargan balığının bu sıralar bol avlandığını ancak vatandaşların genelde palamudu daha çok tercih ettiğini söyledi. Zargana balığının son 3-4 yıldan beri ilk kez böyle bol miktarda avlandığını kaydeden balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Palamut, istavrit, hamsiden sonra sargan da bol gelmeye başladı. Yeni avı başladığı için şu an kilosunu 300 TL'den satıyoruz. Palamut 50-75 TL'ye kadar düştü. İstavrit 100 TL, barbun da bu aralar bollaştı kilosunu 100-150 TL. Sargan son yılların en bereketli sezonu diyebiliriz. Üç dört yıldır sargan pek görülmemişti. Bu aralar çıkmaya başladı inşallah bundan sonra da bereketli olur" diye konuştu.

Vatandaşın genelde palamudu daha çok tercih ettiğini kaydeden balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, "Sargan bu sıralar fena değil. Genelde vatandaş palamuda yöneldiği için sargana pek bakmıyor. Fiyatı 200-250 TL arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Denizcilik, Karadeniz, Ekonomi, Trabzon, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de Zargana Bereketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:00 TBMM’deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel’den gündem yaratacak açıklama TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama
17:59 Sıla’nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın Sıla'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
09:56 Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı
09:51 Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
09:46 İzmir’de 91 yaşında hayatını kaybeden adamın evinden çok sayıda silah bulundu İzmir'de 91 yaşında hayatını kaybeden adamın evinden çok sayıda silah bulundu
09:36 Google Play’de köklü değişiklik Google Play'de köklü değişiklik!
09:35 Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Beni Escobar yaptı Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Beni Escobar yaptı
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
09:28 ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 22:47:59. #1.13#
SON DAKİKA: Karadeniz'de Zargana Bereketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.