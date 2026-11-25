Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan iş birliğiyle, Trabzon Ticaret Borsası'nın koordinatörlüğünde yürütülen AGRICOOP projesinde çalışmalar devam ediyor.

Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı kapsamında geçen yıl aralık ayında başlatılan proje ile sürdürülebilir ve dayanıklı tarım için istilacı yabancı türler ve iklim değişikliğiyle mücadelede teknoloji tabanlı uygulamaların geliştirilmesi, tarımsal üretimde karşılaşılan risklere ortak çözümler üretilmesi ve ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan'da konsorsiyum toplantıları gerçekleştirildi.

Projenin koordinatörlüğünü yürüten Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Karadeniz Havzası'nda tarımsal ürünlere en fazla zarar veren istilacı türün, başta fındık olmak üzere birçok ürünü tehdit eden kahverengi kokarca olarak belirlendiğini ifade etti. Ergan, proje kapsamında ülkelerin tarımsal öncelikleri doğrultusunda zararlı türlerin tespit edildiğini kaydetti.

3 ülkede 15 izleme istasyonu

Türkiye'nin dünya fındık üretiminde sahip olduğu konumu koruması ve güçlendirmesi için üreticilerin teknolojiden daha fazla yararlanmasının önemine dikkat çeken Eyyüp Ergan, proje kapsamında verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verildiğini söyledi. Ergan "Üç ülkede belirlenen pilot alanlara toplam 15 izleme istasyonu kurulacak. Bu istasyonların 9'u Türkiye'de, 3'er tanesi de Bulgaristan ve Gürcistan'da olacak. İstasyonlar aracılığıyla sıcaklık, nem ve benzeri iklim verileri ile hedef zararlıların popülasyon yoğunluğu takip edilecek. Böylece zararlıların yayılımı ile iklim koşulları arasındaki ilişkinin izlenmesi, elde edilen verilerin analiz edilmesi ve tarımsal risklerin daha erken tespit edilmesi amaçlanmaktadır" dedi.

Verim ve kalite ile rekabet gücümüz artacak

Dijital teknolojilerin tarımsal üretimde daha etkin kullanılmasının Türkiye'nin rekabet gücüne katkı sağlayacağını vurgulayan Ergan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üreticiler de hem iklim koşullarını hem de zararlıların hareketliliğini takip ederek sahadan elde ettikleri bilgileri sisteme aktaracak. Böylece sahadan gelen bilgilerle istasyonlardan elde edilen veriler bir araya getirilerek tarımsal risklerin izlenmesine yönelik dijital bir altyapı oluşturulacak ve gerekli tedbirlerin zamanında alınmasına katkı sağlanacak. Dünya fındık üretim ve ticaretinde söz sahibi olan ülkemizde üreticilerimiz, teknolojiyi makineli tarımla birlikte kullanarak verim ve kaliteyi artırabilecek. Bu da yeni dikim alanları oluşturarak bizimle rekabet etmeye çalışan ülkelere karşı gücümüzü artıracak. Borsa olarak yaklaşık çeyrek asırdır fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için yürüttüğümüz çalışmalara bu proje de büyük katkı sağlayacak. Bu katkıyla fındıkta çok çalışıp, çok üretip, çok satıp ülke olarak daha fazla kazanabileceğiz."