Karadeniz'in en büyük sebze serasında sezonun ilk domates hasadı yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Karadeniz'in en büyük sebze serasında sezonun ilk domates hasadı yapıldı

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam'ın katılımıyla, Karadeniz'in en büyük sebze serasında sezonun ilk domates hasadı gerçekleştirildi. İl Müdürü Sağlam, Samsun'un verimli ovaları ve iklim şartları sayesinde sebze yetiştiriciliğinde önde gelen illerden biri olduğunu belirtti.

27.06.2024 17:29
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Karadeniz'in en büyük sebze serasında sezonun ilk domates hasadı, Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam'ın katılımı ile yapıldı.

Çarşamba ilçesinde bulunan Karadeniz'in en büyük sebze serasında sezonun ilk domates hasadı yapıldı. Şube ve ilçe müdürleri ile Or-Sam tarım yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşen domates hasadında konuşan İl Müdürü İbrahim Sağlam, il genelindeki yaş sebze sektörü hakkında önemli bilgiler verdi.

Yaş sebze sektörü, insanlığın temel ihtiyacı olan bitkisel karbonhidrat, protein ve vitaminlere sahip besinlerin üretilmesi ve tüketime sunulması gibi insanlık için hayati bir işlevi yerine getirdiğini ifade eden Müdür İbrahim Sağlam, "Yaş sebze sektörü dünyadaki tüm insanları doğrudan ilgilendiren ve yaşamlarına doğrudan etki eden bir sektördür. Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirlerinin bereketlendirdiği Bafra ve Çarşamba ovalarına sahip olan Samsun, birçok tarımsal üründe Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor. Verimli ovaları olan ilimiz, ülkemizde sebze üretiminde çok önemli bir yere sahip. Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü ovalarında üretilen ürünler, ülkenin dört bir tarafına gönderiliyor. İlimizde yetiştirilen yazlık ve kışlık sebzeler, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor. Üretime müsait verimli ve geniş tarım alanları sayesinde sebzelerin iyi koşullarda ve kaliteli olarak yetişebildiği illerimizden biridir. İklim ve toprak şartlarının uygunluğu, coğrafi yapısının tüketim merkezlerine yakınlığı, ulaşım şartlarının kolaylığı, yöre şartlarında markalaşma eğilimi gösteren sebze çeşitlerinin üretilebilmesi, sulanabilir alanları, organik üretimin rahatlıkla yapılabileceği tarımsal yapının varlığı ile ilimiz, sebze yetiştiriciliğinde Türkiye'nin önde gelen illerindendir. Bunun yanı sıra liman şehri olmamız nedeniyle, ihracatta da önemli bir merkez durumuna gelmiş bulunmaktayız" dedi.

Tesis ve tesisin aldığı desteklerden de bahseden Sağlam, "Bugün hasadına katıldığımız sera 75 bin metrekare kapalı alanda üretim yapmaktadır. Şu an 23 kadrolu çalışanı, sezonda 100 kadar yevmiyeli personeli bulunmaktadır. Genellikle yaz döneminde domates, kış döneminde ise marul üretimi yapılmaktadır. Yıllık bin 100 ton domates ve 80 ton patlıcan üretimi yapılmakta olup ağırlıklı olarak Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerine satış yapılmaktadır. Söz konusu tarım işletmesinde kırsal kalkınma yatırımlarından 9. etap 2014-2015 yıllarında Alternatif Enerjili Sera Kurulum Projesi uygulanmıştır. Polikarbon örtülü çelik konstrüksiyonlu, damla sulama sistemli sera yapımı ve serada kurulacak makine ekipmanların enerji ve ısı ihtiyacını karşılamak için alternatif enerji olarak güneş enerji sistemi kurulmuştur. Proje toplam tutarı 3 milyon 787 bin TL olup, 1,5 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır" diye konuştu.

Sağlam, hasadın Samsun ve ülke tarımına hayırlı olmasını belirterek bol ve bereketli bir sezon olmasını diledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karadeniz'in en büyük sebze serasında sezonun ilk domates hasadı yapıldı - Son Dakika

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