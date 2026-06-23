Karakılçık Buğdayında Hasat Başladı - Son Dakika
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Karakılçık Buğdayında Hasat Başladı

Karakılçık Buğdayında Hasat Başladı
23.06.2026 08:43
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Hatay'ın Amik Ovası'nda çölyak hastaları için önemli karakılçık buğdayında hasat başladı.

Hatay'ın bereketli toprakları olan Amik Ovası'nda çölyak hastaları tarafından tüketilen ve ata tohumuyla üretilen karakılçık buğdayında hasat başladı. Glüten bakımından az olan karakılçık buğdayı, kilogram fiyatı 80 TL ila 100 TL arasında satışa sunuluyor.

Türkiye'nin bereketli topraklarına sahip olan Hatay'da, yaz aylarının gelmesiyle tarımsal ürünlerde hasatlar devam ediyor. Bu yılda aşırı yağışlar alan Amik Ovası'nda yeteri olgunluğa ulaşan buğdayda hasat devam ediyor. Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde 60 dönümlük tarlada, ata tohumuyla ekimi yapılan karakılçık buğdayında hasat başladı. Biçerdöver yardımıyla hasat edilen karakılçık buğdayı, diğer buğday türlerine glüteni daha az olan buğday çölyak hastaları tarafından tercih ediliyor. Geçen yılın kurak geçmesinden dolayı verimin düştüğü karakılçık buğdayında bu yılki yağışlarla birlikte verimin artacağı ön görülüyor. Özellikle çölyak hastalarının tükettiği karakılçık buğdayının kilogram fiyatının 80 TL ila 100 TL arasında satılıyor.

"Karakılçık buğdayının fiyatı belli olmadı ama ortalama 80 TL ila 100 TL arasında beklentimiz var"

Tarlada hasadını yaptığı karakılçık buğdayın kilogram fiyatının 80 TL ila 100 TL aralığında olmasını bekleyen Ali Fakıoğlu, "Burası 60 dönüme yakın tarlada, karakılçık buğday hasadını yapıyoruz. Bu yıl geçen yıla göre daha iyi verim bekliyoruz. Aşırı yağışların avantajı da zararı da oldu. Yağışlardan dolayı su altında kalan tarlalar oldu. Bizim tarla su altında kalmadı ve iyi verim bekliyoruz. Karakılçık buğdayı mineral bakımında zengin olup çölyak hastaları için önemli bir tahıl ve tokluk hissi veriyor. Karakılçık buğdayını zayıflamak içinde tüketebiliyorlar. Karakılçık buğdayının fiyatı belli olmadı ama ortalama 80 TL ila 100 TL arasında beklentimiz var. Elimdeki orijinal karakılçık buğdayı ve her yıl ekiyoruz. Ata tohumu olup genleri oynanmamış tek tohumdur. Karakılçık buğdayı Aralık ayında ekilip Haziran aylarında hasat edilir" dedi.

"Karakılçık buğday hasadındayız ve bu buğdayın diğer buğdaylardan farkı glüteni az olmasıdır"

Karakılçık buğdayın diğer buğdaylara göre daha az glüteni olmasıyla tercih edildiğini ifade eden Süheyla Bozkurt, "Karakılçık buğday hasadındayız. Bu buğdayın diğer buğdaylardan farkı glüteni az olmasıdır. Ekmek olarak çok tercih edilirken sindirimi de kolay oluyor. Ortaklarımızla birlikte 60 dönüme karakılçık buğdayı ektik. İnşallah verimi çok güzel olacak. Bu yıl bol yağmurlar yağdı ve yağmurlar gelmeden hasat etmeye çalışıyoruz. Büyük marketlere kilo olarak veya un olarak satılıyor. Biz isteğe bağlı 5 kilo ila 50 kilo arasında satıyoruz. Ortalama kilo fiyatını 80 TL ila 100 TL arasında satılıyor. Hasat çok güzel bereketli gidiyor. Komşu tarlalardaki buğdaylar yağışlardan dolayı sular altında kaldı ve verim alamadılar. Buğday ektiğimiz bahçeler biraz daha yüksek olduğu için kurtarabildik. Aşırı yağışlardan dolayı çok zayiat da var" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Amik Ovası, Ekonomi, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karakılçık Buğdayında Hasat Başladı - Son Dakika

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