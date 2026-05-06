Karakoçan'ın Sanayi Sorunları Valiye İletildi
Karakoçan'ın Sanayi Sorunları Valiye İletildi

06.05.2026 02:19
Karakoçanlı iş insanları, sanayi sorunlarını Elazığ Valisi Hatipoğlu'na raporla sundu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan öncülüğünde Karakoçanlı iş insanlarından oluşan heyet, ilçenin sanayi sitesi ve köprü projesi gibi kronikleşen sorunlarını hazırladıkları raporla birlikte Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'na sundu.

Karakoçanlı iş insanlarından oluşan bir heyet, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ı ziyaret ederek ilçenin çözüm bekleyen taleplerini iletti. Elazığ TSO bünyesinde gerçekleşen toplantıda, Karakoçan Karma OSB süreci, Küçük Sanayi Sitesi'nin hukuki durumu ve Pembelik Barajı üzerine inşa edilmesi planlanan köprü projesi masaya yatırıldı. Toplantıya ETSO Meclis Başkanı Sedat Karataş ve Meclis Başkan Vekili Fehmi Ortaç da katılım sağladı. Pembelik Barajı üzerinde yapımı taahhüt edilen köprünün ilçe ekonomisi için stratejik önem taşıdığını ve bu konunun yetkili merciler nezdinde takip edileceğini ifade eden Elazığ TSO Başkan İdris Alan, Karakoçan Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Abdullah Karabulut ise mevcut sorunların ilçe esnafı üzerindeki etkilerini aktararak çözüm beklentilerini dile getirdi.

Elazığ TSO'daki görüşmenin ardından Başkan İdris Alan ve beraberindeki Karakoçan heyeti, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, sanayi sitesi ile ilgili mevcut tıkanıklığın aşılması için alternatif modeller, Pembelik Barajı üzerindeki köprü bağlantısı, ilçedeki üretim ve istihdam olanakları, Vali Hatipoğlu'na rapor edildi.

Ziyaret karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

