Karakoçan Kaymakamı Seyman, köylerde 2026\'da 271 milyon TL harcandığını söyledi

Elazığ'ın Karakoçan Kaymakamı Furkan Seyman, 2026 yılının ilçeye bağlı köylerde yoğun hizmet ve yatırım dönemi olarak geçtiğini belirterek, KÖYDES, AFET ve Elazığ İl Özel İdaresi bütçelerinden toplam 271 milyon TL ödenek harcandığını açıkladı.

Karakoçan'da 2026 yılı, özellikle köylerde altyapı, yol, içme suyu, kilitli parke, kanalizasyon, afet konutlarının altyapısı ve çeşitli bakım-onarım çalışmalarıyla yoğun geçti. Kaymakam Furkan Seyman, 2026 yılının ilçeye bağlı köylerde yoğun hizmet ve yatırım dönemi olarak geçtiğini belirterek, toplam 271 milyon TL ödenek harcandığını ifade etti.

Kaymakam Seyman, "2026 yılında köylerimizde inşaat yılı denilecek kadar işler yapıldı, tamamlandı ve halen devam eden işlerimiz var. 2026, hizmet yılı olarak dolu dolu bir yaz oldu. Yapılan tüm hizmetlerimiz yeterli mi, tabii ki değil. Gelecek dönemde girmediğimiz köyümüz kalmayacak. Vatandaşımız hizmetin en iyisini hak ediyor. Devletimiz her zaman vatandaşın hizmetinde. Vatandaşlarımızın birlikte ve huzur içinde yaşaması için gayretlerimiz ve çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.