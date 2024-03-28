Karaman Belediyesi Yeni Hayvan Pazarını Hizmete Açtı

Ekonomi

Karaman Belediyesi tarafından yapılan yeni hayvan pazarı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Karaman Belediyesi'nin projelendirip hizmete sunduğu tam kapasiteli yeni hayvan pazarı Karaman- Ereğli Kara yolu üzerinde 20 bin metrekare alanda hizmet verecek. Tam donanımlı tesis içerisinde padoklar, yükleme rampaları, hayvan tartım aletleri, yem deposu, karantina bölümü, hijyen açısından gerekli olan ızgara ve gübre çukuru yer alıyor. Ayrıca görevli personel için idari bina ve güvenlik kulübesi ile pazara gelen vatandaşların yemek, lavabo, mescit ve dinlenme ihtiyaçlarını giderebilecekleri bölümlere de yer verildi.

Vaat edilen projelerin bir bir hayata geçirildiğini ifade eden Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Karaman'ımızın önemli eksiklerinden birisi olan hayvan pazarını şehrimize kazandırdık. Geçimini bu sektörden kazanan esnaflarımızın kanayan yarası olan hayvan hazarı tam donanımlı, tüm detayları düşünülmüş, hijyen standartları yüksek tutulmuş son derece modern ve tam kapasiteli olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Geçimini buradan kazanan esnaflarımıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kalaycı, önümüzdeki günlerde yeni projelerin hizmete sunulacağının müjdesini verdi. - KARAMAN