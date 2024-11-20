Karaman'da Elma Hasadı Sonuna Gelindi - Son Dakika
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Ekonomi

Karaman'da Elma Hasadı Sonuna Gelindi

Karaman\'da Elma Hasadı Sonuna Gelindi

Karaman, Türkiye elma üretiminin %16'sını karşılayarak hasat dönemini tamamlıyor.

20.11.2024 11:15
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Türkiye'de elma üretiminin yüzde 16'sını tek başına karşılayan Karaman'da, mevsimin son elma hasadı yapılıyor.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, 12 milyonu geçen ağaç sayısıyla Karaman'ın Türkiye'de birinci, elma üretiminde ise ilk üç il arasında yer aldığını söyledi.

Bayram, dokuzuncu ayda başlayan elma hasadının bu ay sonu itibarıyla biteceğini belirterek, "Karaman'da bu yıl üretim geçmiş yıllara oranla biraz düşse de çok kaliteli elmamız var. Üreticimiz ise elma satışından ve fiyatlarından gayet memnun" dedi.

"Türkiye'nin en kaliteli elması hasat ediliyor"

Bayram, Türkiye'nin en lezzetli elması olarak bilinen pink lady cinsi elmanın şu an hasat edildiğini ifade ederek, "Bu elma çok özeldir. Karaman'ın havasından ve iklim şartlarından dolayı kırmızı rengi ve aroması çok lezzetli bir elmadır. Bu elmayla birlikte hasadın da sonuna gelmiş oluyoruz" diye konuştu.

"Türkiye geneline baktığımızda elmada rekoltenin düşük olduğunu görüyoruz" diyen Bayram, "Rekolte düşüklüğü Karaman'da da kısmi olarak var. Geçen yıla göre kıyasladığımız da Karaman'da yüzde 30'a yakın bir düşüş görüyoruz. Ancak üretim kalitesine ve fiyatlara baktığımız da üretici meyve suluk elmanın kilosunu 7-8 liradan, sofralık elmayı ise 12 ila 17 liradan sattı. Ülke genelinde bazı ürün desenlerinin para etmeyerek tarla ve ağaçta kaldığı dönem de elmanın üreticisine kazandırdığını ve memnun ettiğini görüyoruz" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karaman'da Elma Hasadı Sonuna Gelindi - Son Dakika

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