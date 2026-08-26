Karaman'da Erkenci Elma Hasadı Başladı - Son Dakika
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Karaman'da Erkenci Elma Hasadı Başladı

Karaman\'da Erkenci Elma Hasadı Başladı
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Karaman, yazlık Gala elma hasadına başladı. Bu yıl rekolte tarihinin en yüksek seviyesi bekleniyor.

Türkiye'nin elma deposu kentlerinden olan Karaman'da erkenci elma hasadı yazlık Gala çeşidiyle başladı. Geçen yıl don nedeniyle yok denecek kadar az olan elma bu yıl rekoltesiyle üreticisini sevindirdi.

Yaz elmasının toplanmaya başlaması nedeniyle hasat yapılan bahçede incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, üreticiye bol kazançlı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Bayram, 15 milyonu geçen ağaç sayısıyla Karaman'ın bugün Türkiye birincisi olduğunu ifade ederek, "Elma hasadı yazlık Gala çeşidiyle başlamış durumdadır. Hasadımız Kasım ayına kadar devam edecek" dedi.

"Karaman tarihinin en yüksek rekoltesi bekleniyor"

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Türkiye'nin elma deposu şehirlerinden birisi olan Karaman'da yazlık Gala çeşidiyle hasadın başladığını ifade ederek, "Yaklaşık 60 gün sürecek olan hasat bu yıl 15 gün geç başladı. Bu yıl bereketli bir yıl oluyor. Geçen yıl asrın donundan dolayı yüzde 90'a varan bir hasar vardı. Bu yıl ise bereketli bir yıl geçiriyoruz. Elmalarımız aromasıyla rengiyle kısa süre içinde sofralarımızı süslemeye başlayacak. Bu yıl yaklaşık 800 bin tonla Karaman tarihinin en yüksek rekoltesi bekleniyor" diye konuştu.

Elma üreticisi Kadir Şahin ise bu yıl rekoltenin çok iyi olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl don nedeniyle elma yoktu. Bu sene ise Karaman genelinde çok güzel" dedi.

Kaynak: İHA

Karaman, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karaman'da Erkenci Elma Hasadı Başladı - Son Dakika

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