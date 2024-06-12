Karayolları Genel Müdürlüğü\'ne ait İstanbul\'daki 3 taşınmazın satışı için ihale düzenlenecek

Ekonomi

Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ait İstanbul'daki 3 taşınmazın ihaleyle satışı gerçekleştirilecek.

KGM 1. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Silivri ve Küçükçekmece ilçelerindeki taşınmazların satış ihaleleri kapalı teklif usulüyle yapılacak.

İhale kapsamında Silivri'nin Kurfallı Mahallesi'ndeki 122 bin 351,46 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 85 milyon 646 bin 22 lira, geçici teminat tutarı ise 2 milyon 569 bin 380 lira olarak belirlendi.

Küçükçekmece'nin Safra Mahallesi'ndeki 75,02 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 11 milyon 253 bin lira, geçici teminat tutarı 337 bin 590 lira olarak tespit edildi. Aynı mahalledeki 97,36 metrekarelik taşınmazın ise tahmini bedeli 14 milyon 604 bin lira, geçici teminat tutarı da 438 bin 120 lira olarak duyuruldu.

İhaleler, 25 Haziran Salı günü Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'daki adresinde gerçekleştirilecek.