Karayollarında Bakım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar - Son Dakika
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Karayollarında Bakım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar

06.06.2026 08:52
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Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çeşitli yollar kapalı, sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Tarsus batı bağlantı yolundaki Tarsus Batı Gişeleri ile Mersin-Adana devlet yolu 0-3. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Tarsus batı gişeleri D-400 yolu istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Marina-Güzelbahçe kavşakları kesimi 4-13. kilometrelerinde aydınlatma lambaları bakım çalışması sebebiyle 00.00-05.00 saatlerinde Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeride yönlendirilecek.

Kırıkkale-Samsun yolunun 18 -22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 12-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yeniköprü-Yüksekova yolunun 4-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 29-55. kilometrelerinde bulunan 18 tünelin elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım ile drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle saat 17.30'a ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karayollarında Bakım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar - Son Dakika

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