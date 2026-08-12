Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Doğu İzmit-Dilovası kavşakları İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. İstanbul istikametine giden sürücüler, Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Köprüsü Çeşme istikameti 2-3. kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışması sebebiyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) 7-9. kilometrelerinde şev bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35-39. kilometrelerinde (Bakacakkadı mevkisi) toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde bulunan 20 tünel ve güzergahında yapılan drenaj ve bordür çalışmaları sebebiyle ulaşım saat 17.30'a kadar tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda devam eden akıllı kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin, Erkmen-Eskişehir yolu köprülü kavşakları güzergahını kullanması önem taşıyor.

Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38-61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama ve onarım, Elazığ-Malatya yolunun 8-11. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.