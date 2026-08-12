Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşitli otoyol kesimlerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Doğu İzmit-Dilovası kavşakları İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. İstanbul istikametine giden sürücüler, Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Köprüsü Çeşme istikameti 2-3. kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışması sebebiyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) 7-9. kilometrelerinde şev bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35-39. kilometrelerinde (Bakacakkadı mevkisi) toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde bulunan 20 tünel ve güzergahında yapılan drenaj ve bordür çalışmaları sebebiyle ulaşım saat 17.30'a kadar tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda devam eden akıllı kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin, Erkmen-Eskişehir yolu köprülü kavşakları güzergahını kullanması önem taşıyor.

Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38-61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama ve onarım, Elazığ-Malatya yolunun 8-11. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı
Malatya’da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti Malatya'da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti
Amedspor’dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı

11:24
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
11:21
Kan donduran töre vahşeti 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
10:11
Altın için kritik gün Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 11:56:25. #7.12#
SON DAKİKA: Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.