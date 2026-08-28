Karbasan Köyü\'nde Adaçayı Denetimi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan Köyü'nde, Adaçayı Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında organik adaçayı üretim alanlarında denetim gerçekleştirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapılan kontrollerde, üretim alanları yerinde incelenirken gerekli numune alımları da gerçekleştirildi.

Yapolan denetimlerle organik üretim süreçlerinin uygunluğunun değerlendirilmesi ve kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmaları sürdürmeye devam ediyor.