Kardelen Kestane Şekeri'nden Yaza Merhaba Kahvaltısı - Son Dakika
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Ekonomi

Kardelen Kestane Şekeri'nden Yaza Merhaba Kahvaltısı

Kardelen Kestane Şekeri\'nden Yaza Merhaba Kahvaltısı
03.06.2025 14:28
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Kardelen Kestane Şekeri, Bursa'nın gastronomi kültürüne katkı sunan bir etkinlikte buluştu.

Kardelen Kestane Şekeri, GASTRODER'in düzenlediği "Yaza Merhaba" kahvaltısına ev sahipliği yaptı; Bursa'nın gastronomi kültürüne katkı sundu, yerelden dünyaya açılan lezzet yolculuğunu anlattı.

Bursa'nın köklü markalarından Kardelen Kestane Şekeri, şehrin gastronomi kültürüne katkı sağlayan etkinliklere destek vermeyi sürdürüyor. Son olarak, 30 Mayıs 2025 Cuma günü, Kardelen Kestane Şekeri Fabrikası bünyesinde yer alan Kardelen Kültür Evi, Gastronomi Kültür ve Seyahat Derneği (GASTRODER ) tarafından düzenlenen "Yaza Merhaba" temalı özel bir kahvaltı organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

GASTRODER'in Yönetim Kurulu Üyeleri, Danışma Kurulu Üyeleri, basın mensupları ve özel konuklarının ağırlandığı etkinlikte, Bursa gastronomisinin dünü, bugünü ve geleceği masaya yatırıldı. Kardelen Kestane Şekeri'nin hikayesini ve üretim sürecini yansıtan Kardelen Kültür Evi'nde gerçekleşen buluşmada, katılımcılar kahvaltı eşliğinde Bursa gastronomisinin yerel kimliğe ve kültürel mirasa etkisi üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Yerelden dünyaya Bursa lezzeti

Etkinlikte söz alan Kardelen Kestane Şekeri ve İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, firmanın üretim süreci, kalite anlayışı ve sektördeki öncü rolüne dikkat çekti. Akgün, Nilüfer Yaylacık'taki modern tesislerde Kardelen ve Yaylacık markalarıyla iç pazara, Cardelion markasıyla ise dış pazara kestane şekeri sunduklarını belirten Akgün, şunları söyledi:

"Bugün 50'ye yakın ambalaj çeşidimizle 34 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Üretimin her aşamasında hijyen ve sanitasyon kurallarına titizlikle uyuyoruz. Sektörümüzde İSO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip ilk firma biziz. Ayrıca, TSE tarafından verilen FSSC 22000 belgesini alan ilk kestane şekeri üreticisi olmanın da gururunu yaşıyoruz. Kalite, bizim için vazgeçilmez bir ilkedir. Ürünlerimizin güvenliği ve lezzeti, Bursa'mızın adını gururla taşıdığımız bir misyondur."

Kentin tanıtımına katkı

Kardelen markalı ürünler için Bursa'nın tarihi ve turistik simgelerini taşıyan üç ayrı ambalaj tasarladıklarını ifade eden Mümin Akgün, "Bu ambalajlarla sadece ürünümüzü değil, Bursa'mızı da dünyaya tanıtıyoruz. Bursa'daki kamu kurumlarını ve iş dünyasını, bu değerimize sahip çıkmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

GASTRODER Başkanı Ramazan Başan ise Kardelen Kestane Şekeri'nin Bursa'nın marka değerine yaptığı katkıya dikkat çekerek, "Bursa'mızın yerel lezzetlerinden biri olan kestane şekerinin dünya pazarlarında böylesine güçlü bir konuma gelmesinde Kardelen'in emeği büyük. Mümin Akgün ve ekibine, geleneksel bir lezzeti modern üretimle buluşturdukları için teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin ortak gururu" ifadelerini kullandı.

Kahvaltı programının sonunda Kardelen Kestane Şekeri'nin markalaşma yolculuğu, büyüme vizyonu ve gelecek hedefleri paylaşıldı. Günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirilirken, Kardelen Kestane Şekeri, Bursa'nın gastronomi mirasını dünyaya tanıtmaya yönelik projelerini sürdüreceğinin altını çizdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, İhracat, Ekonomi, Turizm, Dünya, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kardelen Kestane Şekeri'nden Yaza Merhaba Kahvaltısı - Son Dakika

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