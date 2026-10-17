KARDEMİR, 260 milyon lirayla Karabük'ün 2025 kurumlar vergisi rekortmeni oldu - Son Dakika
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KARDEMİR, 260 milyon lirayla Karabük'ün 2025 kurumlar vergisi rekortmeni oldu

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KARDEMİR, 260 milyon lirayla Karabük\'ün 2025 kurumlar vergisi rekortmeni oldu
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Karabük Defterdarlığının 2025 Kurumlar Vergisi rekortmenleri listesinde KARDEMİR, yaklaşık 260 milyon lirayla ilk sırada yer aldı. Karabük merkezli şirketlerden yaklaşık 11 milyar lira vergi tahsil edilirken, ilk 20'de yalnızca 6 şirket ismini açıkladı.

Karabük Defterdarlığı tarafından açıklanan 2025 yılı Kurumlar Vergisi rekortmenleri listesinde Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) ilk sırada yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılında Karabük merkezli şirketlerden yaklaşık 11 milyar lira kurumlar vergisi tahsil edildi. Karabük Defterdarlığı tarafından açıklanan ilk 20 listesinde yalnızca 6 şirket, isimlerinin kamuoyuyla paylaşılmasına izin verdi. Açıklanan listede KARDEMİR, yaklaşık 260 milyon liralık kurumlar vergisiyle ilk sıradaki yerini korudu. Yenice merkezli Ören Ticaret Dayanıklı Tüketim Malları ve Orman Ürünleri Sanayi İmalat Pazarlama A.Ş. yaklaşık 34 milyon lira vergiyle 5'inci sırada yer alırken, Salih Yılmaz Beton İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ise yaklaşık 27 milyon liralık vergiyle 8'inci sıraya yerleşti.

İsminin açıklanmasına izin veren diğer şirketlerden Saf Altın Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. 14'üncü, Kalemler Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 16'ncı, Yıldırım Yapı Restorasyon İnşaat Sanayi Ltd. Şti. ise 20'nci sırada yer aldı.

Kaynak: İHA
EkonomiKarabükFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: KARDEMİR, 260 milyon lirayla Karabük'ün 2025 kurumlar vergisi rekortmeni oldu - Son Dakika
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