Kardemir Çelik Borsa'da İşlem Görmeye Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kardemir Çelik Borsa'da İşlem Görmeye Başladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kardemir Çelik, Borsa İstanbul'da 'KARCL' koduyla işlem görmeye başladı, halka arz büyük ilgi gördü.

Halka arz sürecini tamamlayan Kardemir Çelik, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle "KARCL" koduyla işlem görmeye başladı.

Kardemir Çelik'in gong töreni, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Önder Karalp, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özge Yastı, Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, A1 Capital Genel Müdürü Şafak Şimşek, Yönetim Kurulu Üyesi Enes Perçin ile Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hulusi Konuk, Vakıf Yatırım Genel Müdürü Uğur Fidan ve Ziraat Yatırım Genel Müdürü Akın Demirbağ'ın katılımıyla yapıldı.

Talep toplama sürecini 22-24 Temmuz'da gerçekleştiren şirket, halka arzda planlanan satış miktarının yaklaşık 4,28 katı talep aldı.

Pay başına 35 liradan gerçekleştirilen halka arz kapsamında satışa sunulan 128 milyon lira nominal değerli payların tamamı satılırken, halka arza 814 bin 853 yatırımcı katıldı.

Şirket payları, bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "KARCL" koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, törende yaptığı konuşmada, Kardemir Çelik'in yüksek üretim kapasitesiyle metal sanayisinin liderleri arasında yer aldığını, uluslararası standartlardaki üretim kalitesi ve ihracat odaklı büyümesiyle küresel pazarlarda önemli bir yer edindiğini söyledi.

Şirketin halka arzdan sağlayacağı kaynağın ham madde tedariki ve tesis yatırımlarında kullanılacağını belirten Ergun, "Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Kardemir Çelik'e borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." dedi.

"Markamızı küresel ölçekte daha güçlü bir oyuncu haline getirmeye kararlıyız"

Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Karalp de İzmir ve Denizli'de bulunan 5 üretim, 5 yardımcı ve 2 enerji tesisiyle faaliyet gösteren şirketin, 1350 çalışanı ve 100'den fazla ülkeye yaptığı ihracatla Türkiye'nin önde gelen demir çelik üreticileri arasında yer aldığını söyledi.

Şirketin son yıllarda kapasiteyi artıran ve rekabet gücünü yükselten önemli yatırımları hayata geçirdiğini dile getiren Karalp, "Pandemi gibi zorlu bir dönemde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla dört yılda üretim kapasitemizi dört katına çıkarmayı başardık. Üretimde, ihracatta ve teknolojide, kurumsal yönetimde örnek gösterilen bir şirket olarak Türkiye'nin en büyük şirketleri arasındaki konumumuzu daha da üst sıralara taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Karalp, uluslararası pazarlardaki etkinliklerini artırmaya, yeni işbirlikleri geliştirmeye ve Kardemir Çelik markasını küresel ölçekte daha güçlü bir oyuncu haline getirmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Halka arz sürecinin yatırımcılardan büyük ilgi gördüğünü ifade eden Karalp, şöyle devam etti:

"Arz edilen paylarımıza, planlanan satış miktarının 4,28 katı talep geldi ve bugün 814 bin 853 yeni ortağımız oldu. Bu tablo yıllardır emekle, sabırla, kararlılıkla inşa ettiğimiz güvenin karşılığıdır. Artık Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce yatırımcısıyla aynı hedefe yürüyen çok daha büyük bir aileyiz. Onların bize duyduğu güvene, daha çok çalışan ve daha çok üreterek daha şeffaf, daha güçlü ve sürdürülebilir bir şirket olarak karşılık vereceğiz. Hep birlikte geçmişinden güç alan ama yüzünü geleceğe çeviren bir anlayışla çok daha büyük başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz."

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Halka Arz, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kardemir Çelik Borsa'da İşlem Görmeye Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti Evin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Lahor’da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı Lahor'da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı
Görüntüler infial yaratmıştı Tekmelenen adam sessizliğini bozdu Görüntüler infial yaratmıştı! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu
Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet
Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

11:13
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın’daki yangınla mücadele sürüyor
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor
10:58
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı
10:45
Firma isimleri de belli İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
10:41
Gözaltındaki Cem Küçük’le çarpıcı detaylar “Büyük isimlerle“ korkutmuş
Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş
09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
09:30
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 11:37:19. #7.12#
SON DAKİKA: Kardemir Çelik Borsa'da İşlem Görmeye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.