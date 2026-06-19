KARDEMİR\'den Çek Cumhuriyeti\'ne Demiryolu Teker İhracatı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR AŞ), yüksek katma değerli ürünlerde ihracat odaklı büyüme stratejisini sürdürerek, önemli bir başarıya daha imza attı. Şirket, ilk kez ürettiği demiryolu tekerlerini Çek Cumhuriyeti'ne ihraç ederek, uluslararası pazardaki gücünü artırdı.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, Çek Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir firma ile yaklaşık 2,25 milyon dolar tutarında demiryolu tekeri tedarik sözleşmesi imzalandığı bildirildi. Sözleşme kapsamında demiryolu tekerlerinin KARDEMİR tarafından ilk kez üretilerek yurt dışına sevk edilen ürünler olduğu belirtilirken, bunun şirketin ihracat hedefleri açısından önemli bir dönüm noktası olduğu ifade edildi. Açıklamada, sözleşme kapsamındaki ilk sevkiyatın 18 Haziran tarihinde başarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

2019 yılında hizmete alınan demiryolu tekeri üretim tesisi ile Türkiye'nin ilk ve tek demiryolu tekeri üreticisi konumunda bulunan KARDEMİR'in yıllık 200 bin adet üretim kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Tesiste yük ve yolcu vagonları, lokomotifler, yüksek hızlı trenler ve hafif raylı sistemlerde kullanılan farklı tiplerde demiryolu tekerlerinin uluslararası standartlarda üretildiği ifade edildi. Türkiye'nin uzun yıllar ithalatla karşıladığı demiryolu tekeri ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanmasına öncülük eden KARDEMİR'in teknik kabiliyeti ve üretim kapasitesi sayesinde hem yurt içi talebe katkı sunduğu hem de yüksek katma değerli ürünlerde ihracatını artırdığı vurgulandı. Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalarda müşteri portföyünü genişletmeye devam eden KARDEMİR'in kalite odaklı üretim anlayışı ve sürdürülebilir üretim yaklaşımıyla uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca KARDEMİR'in demiryolu tekeri, teker seti ve ray üretimindeki bilgi birikimiyle Türkiye'nin demiryolu sanayisine katkı sunmaya, stratejik ürün gruplarında ihracatını artırmaya ve ülke ekonomisine değer üretmeye devam edeceği ifade edildi. - KARABÜK