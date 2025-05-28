KARDEMİR'den Cezayir'e Ray Satışı Anlaşması - Son Dakika
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Ekonomi

KARDEMİR'den Cezayir'e Ray Satışı Anlaşması

KARDEMİR\'den Cezayir\'e Ray Satışı Anlaşması
28.05.2025 20:05
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KARDEMİR, Infrarail/Cezayir ile 11.8 milyon avroluk ray satış anlaşması imzaladı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile Infrarail/ Cezayir firması arasında toplam 11 milyon 826 bin avro tutarında ray satışı anlaşması imzalandığı bildirildi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, KARDEMİR olarak yerli ve milli üretim gücünü uluslararası pazarlara taşıma vizyonu doğrultusunda ihracat faaliyetlerinin istikrarlı biçimde sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda demir yolu rayı ürün grubunda gerçekleştirdikleri ihracatla küresel ölçekteki etkinliği her geçen gün daha da artırdıkları aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda, şirketimiz ile Infrarail/Cezayir firması arasında toplam 11 milyon 826 bin avro tutarında ray satışı anlaşması imzalanmıştır. Teslimatın sözleşme tarihinden itibaren 5 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca 11 Ekim 2024'te duyurulan ve toplam 10 milyon 298 bin 600 avro tutarındaki ray ihracatı kapsamında Cezayir'e yönelik kazandığımız ihalenin teslimatları da 3 ay içinde başarıyla tamamlanmıştır. Böylece KARDEMİR, Cezayir pazarındaki varlığını istikrarlı bir şekilde güçlendirmiştir."

KARDEMİR'in yerli ve milli üretim anlayışıyla geliştirdiği yüksek katma değerli ürünlerle, hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda tercih edilen bir tedarikçi konumuna ulaşmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, KARDEMİR'in entegre üretim yapısı, kalite odaklı yaklaşımı ve gelişmiş lojistik kabiliyeti sayesinde, öncelikli hedef olarak seçtiği ihracat alanında kapasitesini her geçen gün artırdığı belirtildi.

Açıklamada, KARDEMİR'in Türk sanayisinin dış ticaret vizyonuna katkı sunmaya devam ederek, uluslararası pazarlardaki etkinliğini daha da artırmayı hedeflediği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de büyük çabalarla, başarıyla hayata geçirilmiş ray, teker, aks gibi üretimlerinin başı çektiği katma değerli ürünlerinin ihracatını artırmaya yönelik bu adımlarla dünya pazarlarına daha güçlü bir şekilde açıldıklarını belirterek, "Yerli ve milli üretim anlayışıyla geliştirdiğimiz ürünlerimizin uluslararası ölçekte daha fazla yer bulmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda ihracat faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Cezayir, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KARDEMİR'den Cezayir'e Ray Satışı Anlaşması - Son Dakika

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