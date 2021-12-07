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Palandöken kardeş ülkenin kış turizmine öncü olacak - Son Dakika

Palandöken kardeş ülkenin kış turizmine öncü olacak

07.12.2021 09:08
Palandöken kardeş ülkenin kış turizmine öncü olacak

Palandöken kardeş ülkenin kış turizmine öncü olacak Erzurum'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan kış turizmini geliştirme programında Azerbaycan'dan gelen kayak merkezi yöneticileri Erzurum'daki tesisler ve pistler hakkında bilgilendirildi.

Palandöken kardeş ülkenin kış turizmine öncü olacak

ERZURUM - Erzurum'da düzenlenen Türkiye- Azerbaycan kış turizmini geliştirme programında Azerbaycan'dan gelen kayak merkezi yöneticileri Erzurum'daki tesisler ve pistler hakkında bilgilendirildi. Yapılan bu programla Azerbaycan'daki kayak merkezlerinin Palandöken gibi dünya pazarına açılması hedefleniyor.

Erzurum'da Ski Turkish Platformu öncülüğünde Azerbaycan'dan gelen 3 kayak merkezinin yöneticileri 3 gün boyunca Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu. Türkiye - Azerbaycan kış turizmi geliştirme programında yöneticiler tesisleri ve pistleri gezerek yenilenen kayak merkezi projeleri hakkında bilgiler aldı. Azerbaycan'da olmayan projeleri teker teker dinleyen yöneticiler buradan aldıkları bilgileri kendi kayak merkezlerine uygulayarak kış turizminde adlarından söz ettirmek istiyorlar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, Erzurum'daki kayak merkezleri ve kayak altyapısı hakkında bilgi alışverişi yaptıklarını ifade ederek, " Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde ülkemizin kardeş ülkesi Azerbaycan'da 3 kayak merkezi yöneticilerini misafir ediyoruz. Ülkemizdeki ve Erzurum'daki kış sporları ve altyapısı hakkında bilgi alışverişi yapıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan arasında hem sportif hem turizm açısından nasıl faaliyetler yapabiliriz bunu görüşüp turistleri buraya nasıl getiririz onlara formül arıyoruz. Aynı zamanda Azerbaycan'daki dağları ve kayak merkezlerini nasıl kalkındırabiliriz diye geçmişte neler yaptığımızı ve hangi yolu izlediğimizi aktarıyoruz" dedi.

Programın operasyon yöneticisi Erdem Kurt ise hedeflerinin Azerbaycan'daki kayak merkezlerinin de Türkiye'deki gibi dünyaya pazarlanması olduğunu kaydederek " Platformda kayak merkezlerinin tanıtımlarını yapıyoruz. Bizler Azerbaycan'da bulunan kayak merkezlerinin de Türkiye'deki merkezler gibi pazarlanması gerektiğini düşünüyoruz. Burada kayak merkezleri hakkında bilgi alsınlar kendi kayak merkezlerini geliştirsinler diye böyle bir turizm geliştirme platformu kurduk. Azerbaycan- Türkiye arasında turizmi geliştirmek amaçlı bu operasyonu düzenledik. Bunun bir diğer ayağı da Azerbaycan'da olacak. Burada en önemli şey insanların ilgisi, Azerbaycan turizm ofisinin yönlendirmesi ile gelen yöneticiler Türkiye'nin yaptıklarından ders çıkartmaya çalışıyorlar. Buradaki kayak hocalarından eğitim alacaklar ve tesislerden bilgi alıp kendilerine bu tesislerden yaptırabilecekler" şeklinde konuştu.

Azerbaycan Şahdağ Kayak Merkezi yöneticisi Mehman Alizade'de Erzurum'un 40 yıllık kayak tecrübesinden yararlandıklarını vurgulayarak " Biz buraya tecrübe alışverişi için geldik. Erzurum bu konuda çok tecrübeli görünüyor. 40 yıllık tecrübesi var, biz daha 10 yıldır bu sektördeyiz. Tecrübe alışverişi açısından bizim için çok önemli bir organizasyon diyebilirim. Burada çok yenilik var. 2 gündür buradayız ve öğreneceğimiz çok şey var. Palandöken gördüğüm kayak merkezlerden en iyilerinden birisi, pistleri çok iyi durumda. Doğal kar var ve kente çok yakın. Bizim orada da kayak turizmi yeni yeni gelişmeye başladı. Gelecekte çok güzel projeler var. Turist akınının buradan Azerbaycan'a ve oradan buraya olacağını düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

Palandöken kardeş ülkenin kış turizmine öncü olacak
Palandöken kardeş ülkenin kış turizmine öncü olacak
Palandöken kardeş ülkenin kış turizmine öncü olacak
Palandöken kardeş ülkenin kış turizmine öncü olacak

Kış Turizmi, Azerbaycan, Erzurum, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Palandöken kardeş ülkenin kış turizmine öncü olacak - Son Dakika Ekonomi


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