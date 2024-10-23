Karmod, Budapeşte'de Konteyner Ofis Teslim Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Karmod, Budapeşte'de Konteyner Ofis Teslim Etti

Karmod, Budapeşte'de bir lojistik firması için 222 m² konteyner ofis binası projesini tamamladı.

23.10.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karmod, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir lojistik firmasına konteyner ofis binası projesini tamamlayarak teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Avrupa Satış Koordinatörü Muzaffer Ergüçlü, güvenli ve hızlı kuruluma sahip konteyner yapılarının Avrupa ülkelerinde yönetim ofisi olarak tercih edildiğini belirtti.

Ergüçlü, Budapeşte'de bulunan lojistik firması için üretilen üç katlı konteyner binanın 222 metrekare büyüklükte ve yönetim ofis binası olarak kullanılacağını aktararak, "Proje için 230x595 ve 300x600 ölçülerde toplam 15 demonte konteyner ünitesinin üretimini gerçekleştirdik. Yönetim binasına özel motorlu panjur sistemleri de Türkiye'de üretildi. Üretim sonrası iki tırla Macaristan'a sevk edildi. İki kişilik montaj ekibimiz, binanın kurulumunu 23 günde tamamlayarak lojistik firmasının kullanımına hazır hale getirdi." açıklamasında bulundu.

Ergüçlü, çelik taşıyıcı sistemli konteyner yapılara yalıtım üstünlüğü kazandırarak sürdürülebilir ve çevreye uyumlu binalar hazırladıklarını vurguladı.

Konteyner yapıların temel malzemelerini çelik sistemlerin oluşturduğunun altını çizen Ergüçlü, "Alt ve üst şaseler, taşıyıcı direkler, çatı, duvar ve kapı panel dış levhalarında tamamen çelik metaller kullanılıyor. Metaller tam dönüştürülebilir özelliğe sahip. Avrupa üretimlerimizde kullandığımız panel arası taş yünü izolasyon malzemeleri konteyner yalıtımını üst seviyeye yükseltiyor. Duvar ve çatıdaki yalıtımlı paneller, çift camlı pencereler ve özel izolasyonlu panel kapı sistemi konteyner iklimlendirmesini kolaylaştırıyor. Kışın en soğuk günlerinde bile konteyner yapının iç ısıtması en az enerji harcamasıyla gerçekleştirilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Macaristan, Budapeşte, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karmod, Budapeşte'de Konteyner Ofis Teslim Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
15:31 İYİ Parti, Bahçeli’nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var
15:00 Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım’da Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da
14:24 Bomba iddia: Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti’ye katılacak Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
22:17 Hazırlıklar başladı FETÖ’nün karargahında olağanüstü hareketlilik Hazırlıklar başladı! FETÖ'nün karargahında olağanüstü hareketlilik
22:16 Tarih vererek duyurdular: İran’a saldırı planı hazır Tarih vererek duyurdular: İran'a saldırı planı hazır
22:05 Galatasaray’dan TFF ve Beşiktaş’a olay Yunus Akgün tepkisi Galatasaray'dan TFF ve Beşiktaş'a olay Yunus Akgün tepkisi
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 16:40:20. #1.13#
SON DAKİKA: Karmod, Budapeşte'de Konteyner Ofis Teslim Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.