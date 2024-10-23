Karmod, Budapeşte'de Konteyner Ofis Teslim Etti

Ekonomi

Karmod, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir lojistik firmasına konteyner ofis binası projesini tamamlayarak teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Avrupa Satış Koordinatörü Muzaffer Ergüçlü, güvenli ve hızlı kuruluma sahip konteyner yapılarının Avrupa ülkelerinde yönetim ofisi olarak tercih edildiğini belirtti.

Ergüçlü, Budapeşte'de bulunan lojistik firması için üretilen üç katlı konteyner binanın 222 metrekare büyüklükte ve yönetim ofis binası olarak kullanılacağını aktararak, "Proje için 230x595 ve 300x600 ölçülerde toplam 15 demonte konteyner ünitesinin üretimini gerçekleştirdik. Yönetim binasına özel motorlu panjur sistemleri de Türkiye'de üretildi. Üretim sonrası iki tırla Macaristan'a sevk edildi. İki kişilik montaj ekibimiz, binanın kurulumunu 23 günde tamamlayarak lojistik firmasının kullanımına hazır hale getirdi." açıklamasında bulundu.

Ergüçlü, çelik taşıyıcı sistemli konteyner yapılara yalıtım üstünlüğü kazandırarak sürdürülebilir ve çevreye uyumlu binalar hazırladıklarını vurguladı.

Konteyner yapıların temel malzemelerini çelik sistemlerin oluşturduğunun altını çizen Ergüçlü, "Alt ve üst şaseler, taşıyıcı direkler, çatı, duvar ve kapı panel dış levhalarında tamamen çelik metaller kullanılıyor. Metaller tam dönüştürülebilir özelliğe sahip. Avrupa üretimlerimizde kullandığımız panel arası taş yünü izolasyon malzemeleri konteyner yalıtımını üst seviyeye yükseltiyor. Duvar ve çatıdaki yalıtımlı paneller, çift camlı pencereler ve özel izolasyonlu panel kapı sistemi konteyner iklimlendirmesini kolaylaştırıyor. Kışın en soğuk günlerinde bile konteyner yapının iç ısıtması en az enerji harcamasıyla gerçekleştirilebiliyor." ifadelerini kullandı.