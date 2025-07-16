Karmod'dan Hırvatistan'a 50 Konteyner İhracatı

Karmod, Hırvatistan'da antrepo depolamasında kullanılmak üzere 50 adet konteyner ihracatı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod'un konteyner yapıları, Avrupa'da kiralama ve antrepo depolama hizmetleri için tercih edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e 50 antrepo depolama konteyneri ihraç etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Güney Avrupa Satış Sorumlusu Muhammed Emin Çelik, uzun ömürlü konteyner yapılarının antrepo hizmetleri için ekonomik çözüm oluşturduğunu belirtti.

Tam sızdırmazlık özelliğine sahip uzun ömürlü yapılar ürettiklerine değinen Çelik, "Konteyner yapılarımız, özellikle açık alan antrepo depolama hizmetleri için hem pratik hem de ekonomik çözüm sunuyor. Hazır üretim özelliğiyle, konumlandırıldığı her yerde antrepo hizmetine hazır hale geliyor. Antrepo amaçlı konteynerlerin kapılarında, standart uygulamanın yanı sıra forklift hareketine uygun geniş kapı kullanımı da yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, antrepo depolama konteynerlerinin Zagreb'de belirlenen konumda hizmet vermeye başladığını, proje kapsamında 230x600 ölçülerinde her biri 14 metrekare depolama alanına sahip 50 adet konteyner ürettiklerini aktardı.

Panel rengi ve metal şasenin, antrepo firmasının kurumsal renklerine özel boyandığını kaydeden Çelik, "Antrepo depolama hizmetinde daha uzun ömürlü kullanım için yapılarımızın zemini, ekstra uygulamalarla desteklenerek metrekare yük taşıma kapasitesi artırıldı." ifadelerini kullandı.