Karpuz mevsimi geldi! fiyatından dolayı dilimle satılıyor - Son Dakika

Türkiye'de gıda ürünlerinin fiyatlarında ciddi yükselmeler meydana geldi. Sırasıyla ayçiçek yağı, şeker ve domates gibi temel gıda ürünlerinin fiyatı cep yakmaya başladı.

ERİĞİN KİLOSU GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde yazın favori meyveleri arasında yer alan eriğin kilosu gündem oldu. Türkiye'nin önde gelen marketlerinden birinde kilosu 690 TL'den satışa çıkarılan eriği özellikle hamile kadınların tercih ettiği belirtildi.

KARPUZ DA TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI

Eriğin ardından yazın vazgeçilmez bir diğer meyvesi karpuz da piyasalardaki yerini almaya başladı. Ancak karpuz, fiyatı nedeniyle dilimle satılmaya başlandı. Bir dilim karpuzun 28 TL olduğu görüldü.