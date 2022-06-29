Karpuzun fiyatı yarı yarıya düştü - Son Dakika
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Karpuzun fiyatı yarı yarıya düştü

29.06.2022 11:22
Karpuzun fiyatı yarı yarıya düştü

Türkiye'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da karpuzun kilogram fiyatı tarlada 3 liradan 1 lira 50 kuruşa düştü.

Türkiye'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da karpuzun kilogram fiyatı tarlada 3 liradan 1 lira 50 kuruşa düştü.

Karpuz üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan ve Türkiye'nin yüzde 20-25 oranındaki ihtiyacının karşılandığı Adana'da geçen ay başlayan hasat sürüyor. Tadı, aroması, kokusu ve rengiyle ünlü tescilli Adana karpuzu, ilk çıktığı dönemde ortalama kilogramı 3 liradan satılırken, şimdilerde fiyatı yarı yarıya düştü.

Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki hava sıcaklığının da düşmesiyle karpuza talep azalınca karpuzun kilogram fiyatı tarlada 1 lira 50 kuruştan satılıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ovada karpuz hasadının sürdüğünü belirterek, "Karadeniz ve Marmara bölgesinde olan yağışlardan dolayı talep azaldı. 3 lira ile 3 lira 50 kuruş arasında satılan karpuzun fiyatları şu anda 1 lira 50 kuruş ile 1 lira 60 kuruş arasında satılıyor" dedi.

Yunanistan'da karpuz hasadının başladığını ve Avrupa pazarına az ürün gittiğini anlatan Doğan, "Yunanistan'da karpuz çıkınca bazı pazarları kaybettik. Gürcistan'a karpuz gönderiyoruz ama birçok ülkeye gitmiyor. Adana'da 15-20 Temmuz tarihlerinde karpuz hasadı bitecek. Ancak çiftçimiz bu sene karpuzdan memnun. 1 lira 50 kuruşun altına karpuz düşmediği sürece çiftçimiz para kazanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay - İHA)

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karpuzun fiyatı yarı yarıya düştü - Son Dakika

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