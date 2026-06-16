Kars, Bölgenin En Fazla Araç Sahibi İli - Son Dakika
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Kars, Bölgenin En Fazla Araç Sahibi İli

16.06.2026 16:07
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Mayıs 2026 verilerine göre Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 55 bin 985'e ulaştı.

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı her geçen yıl artarken, kent Mayıs 2026 verilerine göre bölgenin en fazla motorlu taşıta sahip ili konumunu korudu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 55 bin 985'e ulaştı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kentlerinden biri olan Kars, araç sayısında komşu illeri geride bıraktı. Aynı dönemde Ağrı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 38 bin 174, Iğdır'da 39 bin 629, Ardahan'da ise 22 bin 653 olarak kayıtlara geçti.

Kars'ın özellikle merkez ilçesinde yaşayan nüfus ile araç sayısı karşılaştırıldığında dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor. Yaklaşık 100 bin nüfusa sahip kent merkezinde motorlu taşıt sayısının yüksekliği, şehirde araç sahipliğinin son yıllarda önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Uzmanlar, ekonomik hareketlilik, kırsal bölgelerde ulaşım ihtiyacı ve bireysel araç kullanımının yaygınlaşmasının bu artışta etkili olduğunu belirtiyor.

Kentte kayıtlı araçlar arasında otomobiller ilk sırada yer alırken, kamyonet, traktör ve motosikletler de önemli bir paya sahip bulunuyor. Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Kars'ta özellikle traktör ve ticari araç sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Bölge illeri arasında yapılan karşılaştırmada Kars, 55 bin 985 araçla ilk sırada yer alırken, Iğdır 39 bin 629 araçla ikinci, Ağrı 38 bin 174 araçla üçüncü, Ardahan ise 22 bin 653 araçla dördüncü sırada yer aldı.

Mayıs 2026 itibarıyla açıklanan veriler, Kars'ın bölgedeki araç yoğunluğunda liderliğini sürdürdüğünü ve motorlu taşıt sahipliğinin her geçen yıl artmaya devam ettiğini ortaya koydu. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars, Bölgenin En Fazla Araç Sahibi İli - Son Dakika

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