Kars Harakani Havalimanı'nda Mayıs Ayı İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Kars Harakani Havalimanı'nda Mayıs Ayı İstatistikleri Açıklandı

Kars Harakani Havalimanı'nın 2024 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Mayıs ayında iç hat yolcu trafiği 45 bin 415 olarak gerçekleşirken, uçak trafiği 300 oldu ve 345 ton yük taşındı. 2024'ün ilk 5 ayında ise havalimanında hizmet verilen yolcu sayısı 253 bin 936, uçak trafiği bin 617 ve yük taşınan tonaj ise 2 bin 315 oldu.

16.06.2024 10:50
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Kars Harakani Havalimanı'nın 2024 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı.

Kars Harakani Havalimanı'nda Mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 45 bin 415 oldu. Mayıs ayında Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 300 olurken, 345 ton yük taşındı.

2024'ün ilk 5 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu 253 bin 936, uçak trafiği bin 617 ve 2 bin 315 ton ise yük taşındı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kars Harakani Havalimanı'nda Mayıs Ayı İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

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