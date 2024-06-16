Kars Harakani Havalimanı'nda Mayıs Ayı İstatistikleri Açıklandı

Ekonomi

Kars Harakani Havalimanı'nın 2024 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı.

Kars Harakani Havalimanı'nda Mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 45 bin 415 oldu. Mayıs ayında Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 300 olurken, 345 ton yük taşındı.

2024'ün ilk 5 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu 253 bin 936, uçak trafiği bin 617 ve 2 bin 315 ton ise yük taşındı. - KARS