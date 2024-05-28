Kars Harakani Havalimanı'nda Nisan ayında 45 bin 419 yolcuya hizmet verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Kars Harakani Havalimanı'nda Nisan ayında 45 bin 419 yolcuya hizmet verildi

Kars Harakani Havalimanı\'nda Nisan ayında 45 bin 419 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü, Kars Harakani Havalimanı'nın 2024 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Nisan ayında Kars Harakani Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 45 bin 419 olarak gerçekleşti. Ayrıca, iç hatlarda 298 uçak iniş-kalkış yaparken, toplamda 392 ton yük taşındı. 2024 yılının ilk 4 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'nda toplamda 208 bin 521 yolcu, bin 317 uçak ve bin 970 ton yük trafiği kaydedildi.

28.05.2024 16:10
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Kars Harakani Havalimanı'nda Nisan ayında 45 bin 419 yolcuya hizmet verildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü, Kars Harakani Havalimanı'nın 2024 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Kars Harakani Havalimanı'nda Nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 45 bin 419 oldu.

Nisan ayında Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 298 olurken, toplamda 392 ton yük taşındı.

2024 ilk 4 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'nda yolcu trafiği 208 bin 521, uçak trafiği bin 317, yük trafiği (kargo posta bagaj) ise bin 970 ton olarak gerçekleşti. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kars Harakani Havalimanı'nda Nisan ayında 45 bin 419 yolcuya hizmet verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars Harakani Havalimanı'nda Nisan ayında 45 bin 419 yolcuya hizmet verildi - Son Dakika
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