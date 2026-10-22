Kars İl Koordinasyon Kurulu'nda 9 sektördeki 335 projenin durumu görüşüldü - Son Dakika
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Kars İl Koordinasyon Kurulu'nda 9 sektördeki 335 projenin durumu görüşüldü

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Kars İl Koordinasyon Kurulu\'nda 9 sektördeki 335 projenin durumu görüşüldü
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Kars İl Koordinasyon Kurulu Ekim toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı; kentte 9 sektörde 69 milyar 653 milyon 340 bin 551 TL tutarında 335 projenin bulunduğu bildirildi. Toplantıda projelerin mevcut durumu ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi.

Kars İl Koordinasyon Kurulu Ekim ayı toplantısı, Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde yürütülen, tamamlanan ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ele alınırken, kurumlar arası koordinasyon ve projelerin mevcut durumları değerlendirildi. Kars'ta 9 sektörde toplam 69 milyar 653 milyon 340 bin 551 TL tutarında 335 projenin bulunduğu bildirildi.

Kars'ta kamu yatırımlarının mevcut durumunu değerlendirmek ve çalışmaların etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Ekim ayı toplantısı, Vali Ziya Polat'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, kent genelinde sürdürülen yatırım çalışmaları, tamamlanan projeler, yapım aşamasında bulunan yatırımlar ve ihale sürecine ilişkin gelişmeler görüşüldü.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü projelerin son durumunun ele alındığı toplantıda, yatırımların planlanan süreçte ilerlemesi, kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve çalışmalar sırasında ortaya çıkabilecek koordinasyon ihtiyaçları üzerinde duruldu.

"Kars'ta 335 proje yürütülüyor"

Kars genelinde 9 sektörde toplam 69 milyar 653 milyon 340 bin 551 TL tutarında 335 projenin bulunduğu belirtildi. Söz konusu projelerin 125'inin tamamlandığı, 136'sının yapım çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Ayrıca 3 projenin ihale aşamasında olduğu, 70 projenin yapımına başlanmasının planlandığı ve 1 projenin tasfiye edildiği bildirildi.

Açıklanan veriler, Kars'ta farklı sektörlerde yürütülen kamu yatırımlarının kapsamını ortaya koyarken, devam eden projelerin tamamlanması ve yeni yatırımların hayata geçirilmesi sürecinde kurumlar arası koordinasyonun önemini de gözler önüne serdi.

Toplantıda, kentteki yatırımların mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeler yapılırken, kurumların sorumluluk alanlarındaki çalışmaların takibi ve planlanan projelerin ilerleyişi ele alındı.

Kars İl Koordinasyon Kurulu toplantısının, kent genelindeki yatırımların izlenmesi, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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