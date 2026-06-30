Kars'ın Dış Ticaretinde İthalat İhracatı Geçti - Son Dakika
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Kars'ın Dış Ticaretinde İthalat İhracatı Geçti

30.06.2026 11:39
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Kars'ta Mayıs ayında 128 bin dolar ihracat, 238 bin dolar ithalat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı dış ticaret verilerine göre, Kars'ta genel ticaret sistemi kapsamında Mayıs ayında 128 bin dolar ihracat, 238 bin dolar ise ithalat gerçekleştirildi.

Açıklanan verilere göre Kars'ın dış ticaret hacmi toplam 366 bin dolar olurken, ithalatın ihracattan yüksek gerçekleştiği görüldü. Kentte Mayıs ayında ihracat 128 bin dolar seviyesinde kalırken, ithalat ise 238 bin dolara ulaştı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki diğer illerle karşılaştırıldığında ise en yüksek ihracat rakamı 5 milyon 835 bin dolar ile Iğdır'da kaydedildi. Iğdır aynı dönemde 4 milyon 130 bin dolarlık ithalat gerçekleştirerek dış ticaret fazlası veren iller arasında yer aldı.

Ağrı'da Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 2 milyon 654 bin dolar, ithalat ise 17 milyon 668 bin dolar olarak gerçekleşti. Ardahan'da ise Mayıs ayında 315 bin dolar ihracat yapılırken, ithalat gerçekleşmedi.

Mayıs ayı verileri, Kars'ın dış ticaret hacminin bölge illeri arasında sınırlı seviyede kaldığını ortaya koyarken, ilin ihracat kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırım, üretim ve yeni pazar çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - KARS

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ın Dış Ticaretinde İthalat İhracatı Geçti - Son Dakika

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