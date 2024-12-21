Kars'ta Kira Krizi: Öğrenciler ve Dar Gelirliler Zorda - Son Dakika
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Ekonomi

Kars'ta Kira Krizi: Öğrenciler ve Dar Gelirliler Zorda

Kars\'ta Kira Krizi: Öğrenciler ve Dar Gelirliler Zorda

Kars'ta kira fiyatları fahiş artış gösterdi, öğrenciler ve memurlar kirada zorlanıyor.

21.12.2024 12:14
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Kars'ta son dönemde kiralardaki artış, vatandaşları ciddi anlamda zorluyor. Özellikle üniversite öğrencileri ve dar gelirliler için uygun fiyatlı ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

Emlakçılar, kira fiyatlarındaki artışın temel nedenlerini artan taleple birlikte inşaat maliyetlerindeki yükselişe ve yeni konut yapımlarının az olmasına bağlıyor. Bir yıl önce 3 bin, 4 bin 500 TL bandında olan kiralar, şu anda 10 bin ile 16 bin TL'yi aşmış durumda. Bazı bölgelerde kiralar 18 bin TL'yi buluyor.

"Öğrenciler ve memurlar mağdur"

Kars'ta üniversite eğitimi gören öğrenciler, uygun fiyatlı barınma imkanlarının yetersizliğinden yakınıyor. KYK yurtlarında yer bulamayan öğrenciler, kiralardaki fahiş artış nedeniyle zor durumda kalıyor. Aynı zamanda, şehre atanan memurlar da uygun fiyatlı konut bulmakta güçlük çekiyor.

"Vatandaşlar tepkili"

Kiracılar, fiyatlardaki bu kontrolsüz artışa tepki gösterirken, ev sahiplerinin keyfi zamlar yaptığını iddia ediyor. Karslı vatandaşlar ise artan kiraların, şehirde yaşam maliyetlerini ciddi anlamda yükselttiğini belirtiyor. Özellikle emlakçılar aracılığıyla daire kiralamanın maliyeti 15 bin kira, 15 bin depozito ve 15 binde emlakçı ücretiyle birlikte 45 bin TL'ye mal oluyor. Buna nakliye ve boya da eklenince altından kalkılmaz hale geliyor.

Öte yandan vatandaşlar kira artışının kontrol altına alınması için denetim mekanizmalarının devreye girmesi ve yeni konut projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Şehirde sosyal konut projelerinin arttırılması ve dar gelirlilere özel yardım programlarının uygulanması çözüm yolları arasında yer alıyor.

Kars'taki kira krizi, vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkilerken, çözüm için adım atılmasının artık bir zorunluluk olduğu ifade ediliyor. - KARS

Kaynak: İHA

Ekonomi, Emlak, Yaşam, kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ta Kira Krizi: Öğrenciler ve Dar Gelirliler Zorda - Son Dakika

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