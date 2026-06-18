Kars'ta Mayıs'ta 266 Konut Satıldı - Son Dakika
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Kars'ta Mayıs'ta 266 Konut Satıldı

18.06.2026 11:47
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TÜİK verilerine göre Kars, Mayıs 2026'da en fazla konut satışına sahip il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs 2026 konut satış istatistiklerine göre Kars'ta 266 konut satışı gerçekleştirildi.

TÜİK verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan iller arasında Kars, Mayıs ayında gerçekleşen 266 konut satışıyla dikkat çekti. Kars'taki konut satışları, bölgedeki gayrimenkul hareketliliğinin sürdüğünü ortaya koyarken, vatandaşların konut yatırımına ilgisinin devam ettiği görüldü.

Mayıs ayında komşu illerde ise Ağrı'da 218, Iğdır'da 143 ve Ardahan'da 35 konut satışı gerçekleşti. Böylece Kars, söz konusu iller arasında en fazla konut satışı yapılan il oldu.

Konut sektöründe yaşanan hareketlilik, hem yatırım amaçlı hem de oturum amaçlı konut taleplerinin sürdüğünü gösterirken, kentteki inşaat ve emlak sektörüne de olumlu yansıdığı değerlendiriliyor.

Öte yandan yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte önümüzdeki aylarda konut satışlarında hareketliliğin daha da artabileceği ifade ediliyor. - KARS

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Yerel Haberler, Ekonomi, Emlak, Kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ta Mayıs'ta 266 Konut Satıldı - Son Dakika

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