Kars'ta Mera Kullanımına İlişkin Açıklama

09.04.2026 13:13
Tarım Bakanlığı, Kars'ın Ani köyünde mera kullanımının yasaklandığı iddialarını yalanladı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kars'ın Ani köyünde mera kullanımının yasaklandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "4342 sayılı Mera Kanunu gereği, ülkemizin tüm illerinde olduğu gibi Kars'ta da meraların kullanımı belirli bir takvim çerçevesinde yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın sosyal hesabından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan, Kars'ın Ani köyünde mera kullanımının yasaklandığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı, söz konusu durumun bir "mera yasağı" olmadığına dikkat çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"4342 sayılı Mera Kanunu gereği, ülkemizin tüm illerinde olduğu gibi Kars'ta da meraların kullanımı belirli bir takvim çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda, Kars'ta 2026 yılı otlatma sezonu 10 Nisan'da başlamaktadır, bu tarihten önce meraya çıkılmamasının nedeni meraların korunması, otların yeterli seviyeye ulaşması ve hayvancılığın sürdürülebilir şekilde devam edebilmesidir. Belirtilen tarihlerden önce meralarda otlatma yapılması, meraların vejetasyon yapısının bozulmasına ve ot veriminin azalmasına sebep olmaktadır. Bakanlık olarak yetiştiricilerimizin bu süreçte mağduriyet yaşamaması için Ani köyü sınırları içinde bulunan bir alan, 1 Kasım 2025-10 Nisan 2026 tarihlerinde kışlak olarak kullanıma açılmıştır."

Ani köyü meralarında ıslah projesi yürütülüyor

Ani köyüne ait meralarda, geçmiş yıllarda aşırı otlatmaya bağlı tahribat oluştuğu için mera ıslah projesi yürütüldüğüne, bu çalışmaların meraların daha verimli hale getirilmesi, üreticilerin uzun vadede daha güçlü üretim yapabilmesi için uygulandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl ve ilçe müdürlüğü teknik ekiplerimiz tarafından, sahadaki yetiştiricilerimizle düzenli iletişim sağlanmakta, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Üreticilerimizin yanında olmaya, meralarımızı korumaya ve hayvancılığımızı sürdürülebilir şekilde güçlendirmeye, kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır.
