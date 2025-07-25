Kars\'ta TOBB Nefes Kredisi Toplantısı

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, TOBB öncülüğünde ve Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla hayata geçirilen 2025 yılı TOBB Nefes Kredisi uygulaması kapsamında, üyelerin uygun şartlarla finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla yoğun temaslarda bulundu.

Ankara'da Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ile bir araya gelen Başkan Bozan, Kars'taki KOBİ'lerin krediye erişimde yaşadığı sorunları doğrudan iletti.

Görüşmede, uygulamanın sahadaki ihtiyaçlarla uyumlu hale getirilmesi, kredi süreçlerinin hızlandırılması ve üyelerin daha kolay şartlarda finansman imkanına ulaşabilmesi için alınabilecek önlemler değerlendirildi.

Başkan Bozan, Ankara temaslarının ardından Kars'a dönerek, TOBB Nefes Kredisi'ne dahil olan bankaların Kars şube müdürleriyle kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, kredi başvuru süreçlerinin üyeler lehine kolaylaştırılması, olumlu değerlendirme süreçlerinin teşvik edilmesi ve üyelerin bu kaynaktan azami ölçüde yararlanabilmesi amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kredi uygulamasının teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Bozan, "Kredi Garanti Fonu tarafından sağlanan yüzde 80 kefalet oranı ile üyelerimizin teminata gerek kalmadan bu imkandan faydalanmaları mümkün hale geliyor. Şahıs işletmelerinde kefil bulunmaması durumunda ise, yalnızca müşterinin talebi üzerine maddi teminat talep edilebilecek. Kredi başvurusunda vergi veya SGK borcu olmadığına dair belge istenmeyecek, fatura ibrazı da şart koşulmayacak. Başvuru için sadece Odamızdan alınacak faaliyet belgesi yeterli olacaktır" dedi.

Komisyon ve masraf kalemlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bozan, "İlk yıl için kefalet komisyonu yüzde 1, sonraki yıllarda yüzde 1,5 oranında uygulanıyor. Bankalar yalnızca yüzde 0,5 oranında işlem komisyonu alacak. Ayrıca, başvurularda 5 bin TL tutarında sabit başvuru ücreti öngörülüyor" diye konuştu.

TOBB Nefes Kredisi kapsamında Kars'a ayrılan toplam kredi limitinin yaklaşık yüzde 40'lık bölümünün kısa sürede kullanıldığını belirten Başkan Bozan, geri kalan kısmın da üyelerin hizmetine sunulması için sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

Bozan, "Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu finansal desteğe ulaşabilmesi adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyor, TOBB, KGF ve bankalarla sürekli irtibat halinde süreci takip ediyoruz. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen tüm üyelerimizi Odamızdan faaliyet belgelerini temin etmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerin sadece bugünkü ihtiyaçlarına değil, uzun vadeli kalkınma hedeflerine de katkı sunmayı önemsediklerini vurgulayan Başkan Bozan, finansmana erişimin işletmelerin sürdürülebilirliği açısından kritik bir unsur olduğunu ifade ederek desteklerinin süreceğini kaydetti. - KARS