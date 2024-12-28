Karsan, İstanbul'da Elektrikli Araçlarını Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Karsan, İstanbul'da Elektrikli Araçlarını Tanıttı

Karsan, İstanbul\'da Elektrikli Araçlarını Tanıttı

Karsan, İstanbul Güngören Belediyesi'ne 3 adet e-ATAK elektrikli otobüs teslim etti.

28.12.2024 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karsan, elektrikli araç teknolojisini Antalya ve Bursa'nın ardından şimdi de İstanbul'da hizmete sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan'ın Bursa Hasanağa'daki fabrikasında Güngören Belediyesi'ne teslim edilen 3 adet e-ATAK, belediyeye ait tesisler arasında görev yapacak.

Deneyimi inovasyon ile buluşturarak ürettiği elektrikli araçlarıyla, 6 metreden 18 metreye kadar tam ürün gamına sahip Avrupa'nın ilk ve tek markası olan Karsan, Türkiye pazarındaki gücünü de gerçekleştirdiği teslimatlarla artırıyor.

Karsan, yüzde 100 elektrikli modeli e-ATAK'ın kullanım alanını genişletecek yeni bir adım daha attı. 23 ülkeye yayılmış 1300 adedin üzerindeki elektrikli aracıyla hizmet veren şirket, Bursa'daki fabrikasında, İstanbul Güngören Belediyesi'ne 3 adet e-ATAK teslimatı gerçekleştirdi.

Güngören Belediyesi tarafından hayata geçmesi planlanan "Kolay Ulaşım Projesi" kapsamında Güngören'de yaşayanlar ilçe içindeki kültür durakları vasıtasıyla Hanımeli Konağı, kültür merkezi, spor tesisi gibi noktalara yüzde 100 elektrikli, 8 metrelik Karsan e-ATAK otobüsleri ile ulaşabilecek.

Gücünü kanıtlamış 220 kWh kapasiteli BMW bataryalarından alan Karsan e-ATAK'ın 300 km'lik menzili sınıfının lideri olarak öne çıkıyor.

8,3 metrelik boyu, 230 kW güce sahip elektrikli motoru ile e-ATAK alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor.

"Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" olma vizyonu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan'ın, ABD'den Japonya'ya kadar çok geniş bir coğrafyaya ihracat yaptığını ve hizmet götürdüğünü belirtti.

Arpacıoğlu, şirket olarak "Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" olma vizyonuyla hareket ettiklerini vurguladı.

Yüzde 100 elektrikli e-ATAK modelinin Avrupa'da 2019'da tanıtıldığını ifade eden Arpacıoğlu, "Araç, pazara sunulduğu ilk yılından itibaren önemli satış başarılarına ulaştı. Avrupa'da dört yıl üst üste segment lideri olan bu modelimizi, kendi ülkemizin sokaklarında dolaşırken görmekten gurur duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Arpacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bir yandan başta Avrupa olmak üzere dünya üzerinde Karsan araç parkını hızla büyütürken diğer taraftan da Türkiye'nin toplu ulaşımını dönüştürmeye devam ediyoruz. Daha önce Antalya ve Bursa Belediyeleri'nin filolarında hizmet vermeye başlayan elektrikli otobüslerimizin, artık İstanbul'da, Güngören gibi trafik yoğunluğunun fazla olduğu bir ilçede hayatı kolaylaştırmak için çalışacak olması bizi gururlandırıyor. Dünyanın dört bir yanında tercih edilen kendini kanıtlamış elektrikli araçlarımızla, Güngören belediyesinin bu vizyoner projesiyle Türkiye'deki elektrikli filomuzu 67 adede çıkartarak, anavatanımızda da liderliğimizi sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Belediye, Güngören, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karsan, İstanbul'da Elektrikli Araçlarını Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 Meteoroloji uzmanı İstanbul’da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 12:52:33. #1.12#
SON DAKİKA: Karsan, İstanbul'da Elektrikli Araçlarını Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.