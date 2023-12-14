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Kartal'daki taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif 1,6 milyar lira - Son Dakika
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Kartal'daki taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif 1,6 milyar lira

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul Kartal'daki taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifin 1,6 milyar lirayla Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından verildiğini açıkladı.

Kartal\'daki taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif 1,6 milyar lira
14.12.2023 - 16:03,
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul Kartal'daki taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifin 1,6 milyar lirayla Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından verildiğini bildirdi.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye hazinesine kayıtlı İstanbul'un Kartal ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki 26 bin 958,33 metrekare yüzölçümlü taşınmazın nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 1 milyar 625 milyon lira bedelle Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından verildi.

Kaynak: AA
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'daki taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif 1,6 milyar lira - Son Dakika
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