Kartlı Ödemelerde Büyük Artış

Ekonomi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artarak 1.421,3 milyar TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Temmuz ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 124,9 milyon, banka kartı sayısı 191,0 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 96,7 milyon adet oldu. 2023 yılının Temmuz ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 14'lük, banka kartı adedinde yüzde 5'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 19'luk artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 412,6 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.

Kartlı ödeme tutarı gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artarak 1.421,3 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 1.201,7 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 192,7 milyar TL'sinde banka kartları, 26,9 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 94, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 58 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 124 oldu.

Kartlı ödeme işlem adedi gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Temmuz ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1,61 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 936,0 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 558,1 milyon adedinde banka kartları, 114,2 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 8 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 37 oldu.

İnternetten kartlı ödeme tutarı gelişimi

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artarak 421,7 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu.

İnternetten kartlı ödeme adedi gelişimi

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 222,8 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 14'tür.

Temassız ödeme tutarı gelişimi

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 1.058,1 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 111 artarak 437,4 milyar TL oldu.

Temmuz ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız gerçekleşti. - İSTANBUL