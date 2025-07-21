Kartlı Ödemelerde Büyüme: 1,91 Trilyon TL

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Haziran ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 1,91 trilyon TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Haziran ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre Haziran ayında 1,91 trilyon TL tutarında 1,70 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 büyüme ile 557,3 milyar TL oldu.

Kart sayıları gelişimi

Haziran ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 135,2 milyon, banka kartı sayısı 214,4 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 103,9 milyon adet oldu.

2024 yılının Haziran ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9'luk, banka kartı adedinde yüzde 12'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 8'lik artış yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 453,5 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

Kartlı ödeme tutarı gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Haziran ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 1.911,4 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 1.611,1 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 288,3 milyar TL'sinde banka kartları, 12,0 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 52, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 55 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde -51 oldu.

Kartlı ödeme işlem adedi gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Haziran ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1,7 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 980,1 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 672,1 milyon adedinde banka kartları, 48,6 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 21 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde -56 oldu.

İnternetten kartlı ödeme tutarı gelişimi

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 557,3 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu.

İnternetten kartlı ödeme adedi gelişimi

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 222,4 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 13'tür.

Temassız ödeme tutarı gelişimi

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1.151,6 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 58 artarak 648,6 milyar TL oldu. Haziran ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. - İSTANBUL