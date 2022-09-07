KASAD Karton Ambalaj Üretim Elemanı İstihdam Programı başlıyor - Son Dakika
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KASAD Karton Ambalaj Üretim Elemanı İstihdam Programı başlıyor

07.09.2022 11:32
KASAD Karton Ambalaj Üretim Elemanı İstihdam Programı başlıyor

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin (KASAD) öncülüğünde hayata geçirilen "Karton Ambalaj Üretim Elemanı İstihdam Programı" ile sektöre üretim sahasında çalışacak usta, kalfa ve çırak olarak çalışacak operatörler ve yardımcıları kazandırılacak.

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin (KASAD) öncülüğünde hayata geçirilen "Karton Ambalaj Üretim Elemanı İstihdam Programı" ile sektöre üretim sahasında çalışacak usta, kalfa ve çırak olarak çalışacak operatörler ve yardımcıları kazandırılacak.

KASAD'dan yapılan açıklamaya göre, dernek, karton ambalaj sanayisinde son yıllarda öne çıkan ve sektörün gelecek yıllarını da etkileyecek ara eleman sıkıntısı için harekete geçti.

Program, dernek öncülüğünde, İBB kuruluşlarından Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO) ve Enstitü İstanbul İSMEK'in (Eİİ) iş birliği ve destekleriyle gerçekleştiriliyor.

İlk olarak 2021'de çalışmalarına başlanan Karton Ambalaj Üretim Elemanı İstihdam Programı, 18 Mayıs 2022'de İBB meclisinden onay alarak start aldı.

Meslek lisesi öğrencileri ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar öncelikli olmak üzere en az ilköğretim okulu mezunu olan bireylerin katılacağı eğitimlerde başarılı olanlar direkt işe başlayacak.

"Genç arkadaşları çok önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KASAD Başkanı Alican Duran, sektörün geleceğinde teknolojinin önemli bir payı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sektörümüz her geçen gün büyüyor ve yakaladığı ihracat rakamları ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlayarak yüzümüzü güldürüyor. Teknoloji her sektörün olduğu gibi bizim sektörümüzün de artık önemli bir parçası. Gelişmelere ayak uydurarak büyümeyi sürdürmek istiyoruz ancak bu noktada ara eleman sıkıntısı bizi zorluyor. Biz de bu proje ile ara eleman sorununu çözmeyi hedefliyoruz. Genç arkadaşlarımızı çok önemsiyoruz. Onların zekaları ve enerjileri ile sektörümüzün büyümesine ayrı bir katkı sağlayacaklarına inanıyoruz."

Sınavı geçenler direkt işe başlayacak

Matbaa, bilgisayar, elektrik, elektronik ve makine bölümlerinden meslek lisesi öğrencileri ve meslek yüksekokulu mezunları öncelikli olmak üzere ilköğretim ve üzeri kişilerin müracaat edebileceği program, 26 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında toplam 48 saatlik eğitimle gerçekleştirecek.

Sektöre üretim sahasında makine başında çalışacak usta, kalfa ve çırak olarak çalışacak operatör ve yardımcıları kazandırmak amacıyla verilen eğitimin ardından, 3 Ekim'de yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılar 10 Ekim'de belirlenen firmalarda işe başlayabilecek.

18-40 yaş aralığında herkesin katılabileceği eğitim programında "Karton Ambalaj Sektörü ve Bünyesindeki Meslekler", "Karton ve Özellikleri", "Ofset Baskı Sistemi ve Operatörlüğü", "Şekilli Kesim İşlemi ve Operatörlüğü", "Katlama Yapıştırma İşlemi ve Operatörlüğü", "Renk, Renk Ayrım ve Tram", "Kalite Kontrol ve Klima", "Şekilli Kesim Makinesi Uygulaması" ve "Katlama Yapıştırma Makinesi Uygulaması" başlıkları altında dersler verilecek.

Projede eğitimleri, KASAD Genel Sekreteri Erol Gül, Duran Doğan Ambalaj Kalite Müdürü Neslihan Çam Akdeniz, Prof. Dr. Efe Nejat Gençoğlu ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Türkün Şahinbaşkan, Doç. Dr. Mustafa Batuhan Kurt, Doç. Dr. Doğan Tutak ve Doç. Dr. Zafer Özomay gibi alanda uzman isimler verecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi KASAD Karton Ambalaj Üretim Elemanı İstihdam Programı başlıyor - Son Dakika

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