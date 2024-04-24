Kaş Kınık Tarım Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Kaş Kınık Tarım Fuarı Kapılarını Açtı

Kaş Kınık Tarım Fuarı Kapılarını Açtı

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Kaş Kınık Tarım Fuarı, tarım sektöründeki gelişmeleri yakından gözlemleme fırsatı sunuyor. Fuarda yüzlerce farklı marka tarımsal ürün ve ekipmanlar sergileniyor.

24.04.2024 10:21  Güncelleme: 10:24
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Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kaş Kınık Tarım Fuarı kapılarını açtı. Kınık Mahallesi'nde açılan fuarda ziyaretçiler, tarım sektöründeki gelişmeleri daha yakından görme ve gözlemleme fırsatı bulabilecek.

Kaş Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) denetiminde düzenlenen fuarda, yüzlerce farklı marka tarımsal ürün ve tarımda kullanılan ekipmanlar yer alıyor.

Etkinlik kapsamında ulusal ve uluslararası bitki ve bitki besleme, gübre şirketleri, tarım iş makineleri, sera kurulum ve nayloncuları, sulama sistemleri, traktör, traktör yedek parçası satış, ürün geliştirme, yeşertme ve kızartma firmaları ziyaretçilerle buluşturulacak.

75 firma katılıyor

Kınık Kapalı Pazar Yeri'nde 75 katılımcı firmanın hazır bulunduğu fuar, 23-25 Nisan tarihlerinde gezilebilecek. Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, yaptığı açıklamada, Kınık Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuarın açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaş Tarım Fuarı'nın destekçisi olacaklarını belirten Başkan Erol Demirhan, "İhtiyaç sahipleri fuar alanında kurulan stantlarda çeşitli tarımsal ürünler ve tarım ekipmanlarını seçerek, beğenerek temin edebilecek. Tarım sektöründeki firmaları ve ziyaretçileri bir araya getirecek fuarın tüm üreticilerimize, hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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