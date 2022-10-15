Karadeniz bereketi: Kasa kasa palamutla dönüyorlar - Son Dakika
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Karadeniz bereketi: Kasa kasa palamutla dönüyorlar

15.10.2022 13:19

Karadeniz bereketi: Kasa kasa palamutla dönüyorlar Tekirdağ'dan Karadeniz'e açılan balıkçılar, tekneleri dolu şekilde palamutla dönüyor.

Karadeniz bereketi: Kasa kasa palamutla dönüyorlar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'dan Karadeniz'e açılan balıkçılar, tekneleri dolu şekilde palamutla dönüyor.

Bu sezon Karadeniz'de palamut bolluğu yasak öncesi Tekirdağlı balıkçılar arasında da heyecana neden olmuştu. 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar, Tekirdağ'dan dola çıkarak İstanbul Boğaz'ından Marmara'dan Karadeniz'e geçtikten sonra palamut avcılığı için ağları denizin serin sularına bırakıyor. Ağlarını denizden çıkan balıkçılar, teknelerini palamut ile doldurarak dönüyorlar.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Karadeniz biraz daha buradan bereketli geçiyor. Oradaki balıkçı arkadaşlarımızda bu seneden çok memnunlar. Allah işlerini güçlerini rast getirsin inşallah. Orada şuanda palamut avcılığı yapıyoruz. Ama nasip olursa almış olduğumuz haberlerde inşallah yakın bir zamanda lüferi bekliyoruz. Vatandaşlarımız uygun ve taze balık yiyecekler" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz bereketi: Kasa kasa palamutla dönüyorlar - Son Dakika

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