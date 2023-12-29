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Kasaplar Federasyonu Başkanı: İthal et fiyatları düşmeli - Son Dakika
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Kasaplar Federasyonu Başkanı: İthal et fiyatları düşmeli

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ithal edilen canlı hayvan etinin piyasaya girmesiyle kırmızı et fiyatlarında yüzde 5 ile 10 arasında bir düşüş beklediklerini söyledi. Yardımcı, ayrıca gençlerin hayvancılığa teşvik edilmesi gerektiğini ve fırsatçılara devletin fırsat vermemesi gerektiğini belirtti.

Kasaplar Federasyonu Başkanı: İthal et fiyatları düşmeli
29.12.2023 - 14:14,
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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, son 15 gündür kırmızı et fiyatlarında bir alevlenme olduğunu belirterek, ithal edilen canlı hayvan etinin piyasaya girmesiyle fiyatlarda yüzde 5 ile 10 arasında bir düşüş beklediklerini söyledi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, 2023 yılının sıkıntılı geçtiğini, fiyatlarda zaman zaman anormalliklerin yaşandığını dile getirdi. 11 ilde yaşanan depremin sektörü de etkilediğini aktaran Yardımcı, "11 ilimizde hayvancılıkla yoğun şekilde uğraşılıyordu. Umuyoruz yeni yıl çok daha güzel geçer. Şu anda ülkemizde kırmızı et sıkıntısı yok. Her sene yılbaşında ve Ramazan ayı yaklaşırken bazı spekülatörler, firmalar, etin kendi istekleri yönünde yürümesini istiyorlar. Ama yürümüyor. 10 bin, 20 bin hayvanları var, küçük aile işletmeleri değil. Devletimizin aile işletmelerini ayakta tutması lazım, yoksa büyük firmaların eline kalırız. Bizim ülkemizde 5 bin hayvanı olan çok destek alırken, 70 hayvanı olan az destek alıyor. Aile işletmeleri ülkemizde hızla yok olmaya devam ediyor" diye konuştu.

Besicilik mesleğinin bırakılması halinde bir daha geriye kolay kolay dönüşün olmadığını dile getiren Yardımcı, gençlerin hayvancılığa teşvik edilmesinin önemli olduğunu kaydetti. Gençlere damızlık düve verilmesi gerektiğini dile getiren Osman Yardımcı, "Köyden şehre göçlerini önleyelim. İşsizlik gitgide artıyor. İşsizlik artan bir ülkede işçi bulunmaz mı? Şu anda yok. Herkes masa başı kolay iş istiyor" dedi.

"Fırsatçılara fırsat verilmemeli"

Son günlerde kırmızı et fiyatlarının alevlendiğini ifade eden Yardımcı, "Geçen hafta fiyatlar yüksekti. Biz yıllardır ithal ete karşıyız. Devletin de mecburen bu piyasanın yangınını söndürmek için müdahale etmesi gerekiyor. Et ve Süt Kurumu piyasaya hayvan getirdiği zaman fiyatlar geriye geliyor. Besiciyi de düşünmek lazım. Yılbaşı geldi, Ramazan geliyor. 4 bin, 20 bin, 50 bin hayvanı olanlar pusuda bekliyor. Kiloda 10 lira fazlaya sattığı zaman bir hayvanda 3 bin lira, bin hayvanda 3 milyon yapar. Önemli paralar gelir. Fırsatçılara devletin fırsat vermemesi gerekir. Bu 8-10 kişi kırmızı et piyasasını yönetemez. Et ve Süt Kurumu müdahale edecek. 15 Ocak'tan sonra büyük firmalardan hariç kasap esnafına da bu etten verilecek" diye konuştu.

"Yüzde 5 ile 10 arasında bir fiyat düşüşü bekliyoruz"

Sığırların canlı olarak Türkiye'ye gelmesinin önemli olduğuna değinen Yardımcı, "Sakatat altın gibi oldu. Sakatatlar da ülkemizde kalacak. Bu müdahale iyi ama besiciyi de düşünmemiz gerekir. 2024 yılında zamlı değil, zamsız bir sene geçireceğiz. Biz istiyoruz ki fiyatlar dengede dursun. Fazla hayvan gelirse fiyatlar gerileyecek. Ama bunun vatandaşa aksetmesi bir ayı bulur. Şu anda 400-420 lira kıyma, 440-460 kuşbaşı et fiyatı var. Bu fiyatlara 15 gün içinde çıkıldı. Bundan evvel 360-380 arasıydı. Biz bile anlamadık, aniden piyasa alevlendi. Keşke fiyatlar yerinde saysa. Kurum yüklü hayvan alımı yaptı. Yüzde 5 bile fiyat düşse 20 lira yapar. Biz şu anda yüzde 5 ile 10 arasında bir fiyat düşüşü bekliyoruz. Kurum, tüm esnafımıza sahip çıkacak "dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Kasaplar Federasyonu Başkanı: İthal et fiyatları düşmeli - Son Dakika


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