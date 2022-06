Kasaplar odası uyardı: "Bakkal, manav ve berber kıyma çekemez"

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, her yıl Kurban Bayramı'nda sokaklarda bakkal, manav, internet kafe ve berber gibi meslek gruplarının hijyensiz ortamlarda kıyma çektiğine dikkat çekerek, "Yetkililer buna dur demeli" dedi.

Başkan Ömür Şen, her yıl Samsun sokaklarında yetkisiz kişilerin hijyen kurallarına uymadan yasalara aykırı olarak kıyma çektiğini belirterek, uyarılarda bulundu.

"BAKKAL, MANAV, İNTERNET KAFE KIYMA ÇEKEMEZ"

Gerekli şartlara uygun olmayan kıyma makinelerinin çektiği kıymanın sıcak dolayısıyla bozulacağını ve insan sağlığını da tehdit edebileceğine değinen Başkan Ömür Şen, "Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bakkal, market, berber, internet kafe işletenler şimdiden sokaklara 'kıyma çekilir' yazmış. Bunların kıyma makineleri 1 senedir işlemiyor. 1 yıl sonra çıkarttıkları makinelerle sokağın ortasında kıyma çekecekler. Böyle bir dünya yok. Herkes işini yapsın. Samsun'daki kasaplar herkese yeter. Kasaplarda bu sene kıyma çekmenin kilosu ortalama 5 TL. Sokakta çekilen kıymalarda etin makinede kalır, kıyma makinelerinin soğutucuları yok, hijyenik değil. İşin ehli olmayan insanların vasıfsız kıyma makineleriyle çektikleri kıymalar da kokuyor ve bozuluyor. Bu makinelerdeki kıymaların soğuk halde bekletilmeden çekilmesi gerekir. Ama sokakta böyle bir şey mümkün değil. 1 TL daha az vermek için sokakta kıyma çektirmek isteyenler belki de tüm kıymalarını kokutabilir ve kaybedebilir. Berber ve bakkalın çektiği kıymadan ne olur. Bu işin yasal boyutu da var. İşim ehli olmayan kişilerin kıyma çekmesi yasal değil ve ağır cezaları var. Yetkililer bu bayramda da denetlemelerini sürdürecek ama her yıl aynı manzaralar ile karşılaşıyoruz. Ben birinin kıyma makinesine el konulduğuna veya ceza yazıldığına şahit olmadım" dedi.

"KASAPLAR BÜYÜKBAŞ KURBANLIĞI BİN TL'YE KESİYOR"

Acemi kasapların hastane acillerini doldurmaması için kesim işinin profesyonel kasaplar tarafından yapılması gerektiğini ifade eden Ömür Şen, "Kasaplar bu sene büyükbaş hayvanı bin TL'ye kesiyor. Bu tarifede mal 4 parçaya bölünüyor. Eğer bin 500 TL verirlerse eti eşit olarak hisse haline getirip, poşetleyip teslim ediyoruz. Kurbanlığı profesyonel kasaplar kestiğinde hem et ziyan olmuyor hem de kurbanlıkların diğer değerli parçaları da ziyan olmuyor. Acemi kasaplar deriye, sakatatlara ya da hayvanların diğer değerli yerlerine zarar verebiliyor. Bazı kasaplar hem kurbanlığa hem de kendilerine zarar verebiliyorlar. Bu bayramda da hastanelerde acemi kasap vakalarıyla karşılaşmamak için kurbanlıkların profesyonel kasaplar tarafından kesilmesini öneriyorum. Kurbanlıkları kasaplar keserse hem et ve diğer değerli parçalar ziyan olmaz hem de insan yaralanmaları en az seviyeye iner" diye konuştu.

"SAMSUN'DA MEZBAHA OLSA ET FİYATLARI KİLO BAŞINA 10-15 TL DÜŞER"

Samsun'da yıllardır süren mezbaha sıkıntısını da gündemi getiren Şen, şunları söyledi:

"Samsun'da bir mezbaha olmaması kasapları ve halkı hem manevi hem de maddi açıdan olumsuz etkiliyor. İlgili kurumlar her gün kasapları denetliyor. Tavuk parçalayıp parçalamadığımızı kontrol ediyorlar. Eğer kasap tavuk parçalarsa 22 bin TL ceza yazılıyor. Samsun'da mezbaha yok. Günde binlerce hayvan sokakta kesiliyor. Bizim mezbahamız olsa günde 1500 adet mal keseriz. 4 günde 6 bin hayvan demek. Samsun'da 4 günde tüketilen 6 bin hayvanın nerede kesildiği, nereden geldiğinin bir önemi yok mu? Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için nasıl bir önlem alıyoruz. Bu kesimlerin ya da taşımayla gelen etlerin sağlık boyutu ayrı bir de çöpe giden tarafları da milli servet değerinde. Yıllardır Samsun'a mezbaha yapılmamasını anlayamıyoruz. Şu anda Samsun'da günde en az 500 adet mal kesiliyor. Bu malların 30 tanesi Tekkeköy'de kesiliyor, kapasitesi o kadar. Bafra'da da 80 adet mal kesilse geriye kalan mallar nerede kesiliyor? 10 yıldır çalmadığımız kapı kalmadı. 11 yıl önce mezbaha yapılmak üzere 23 dönümlük alan istimlak edildi. Başka illerde mezbaha ve borsa var. Samsun'da ise ne borsa var ne de büyük kesim kapasiteli mezbaha. Biz tezgahımızda tavuk parçalasak binlerce lira ceza öderken, nerede kesildiği belli olmayan mallara neden ceza kesilmiyor. İnsanlar yerde, toprağın üstünde mal kesiyorlar. Sokakta kesilen mallar ne kadar hijyenik olabilir? Mali açıdan da bakarsak Samsun'da mezbaha olması et fiyatlarının kilo bazında en az 10-15 TL düşmesine neden olur. Bu para da vatandaşın cebinde kalır. Şu anda özel işletilen Samsun'daki mezbahalarda kesim ücreti 210 TL. Kestiğiniz hayvanın bağırsağı, mumbarı, ayaklarını ve bazı bölümleri mezbahada kalıyor. Mezbaha kestiğiniz malın sadece karkas eti ile ciğerini, yüreğini veriyor. Bunlar bile olsa mezbahalar Samsun'a yeterli değil. Çünkü Samsun'un günlük kapasitesi en az 500 adet maldır. Ayrıca Samsun'dan tüm Karadeniz illerine de mal gidiyor. 11 yıldır yıkılan mezbahanın yerine Samsun'a yakışır bir mezbaha yapıldı. Biz bir kar amacı ya da para beklentimiz yok. Mezbahayı belediye ya da bakanlık yapsın, onlar işletsin. Yeter ki halkımız sağlıklı ve nerede kesildiği belli olan et yesin."

(Erdi Demür - İHA)