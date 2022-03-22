Kasaplar odasından Ramazan ayı öncesi et fiyatlarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Kasaplar odasından Ramazan ayı öncesi et fiyatlarına ilişkin açıklama

22.03.2022 22:58
Kasaplar odasından Ramazan ayı öncesi et fiyatlarına ilişkin açıklama

Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, Ramazan ayında et fiyatlarının 100 liranın üzerine çıkacağını belirterek, "Ramazan ayı içerisinde, müdahale edilmezse 105-110 TL civarına geleceğini tahmin ediyorum" dedi.

Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, Ramazan ayında et fiyatlarının 100 liranın üzerine çıkacağını belirterek, "Ramazan ayı içerisinde, müdahale edilmezse 105-110 TL civarına geleceğini tahmin ediyorum" dedi.

Türkiye'nin et ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Afyonkarahisar'da, Et ve Süt Kurumunun et fiyatlarının kasaplardaki fiyatlara da yansıması bekleniyor. Başkan Yörük, "Türkiye'nin gıda alanında son 10 yılda son derece geriye gittiğini belirterek, erkek dana karkas kg kesim fiyatı 92-94 TL civarını bulmuştur. Ramazan ayı içerisinde, müdahale edilmezse 105-110 TL civarına geleceğini tahmin ediyorum" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

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Türk Lirası, Karahisar, Türkiye, Ramazan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kasaplar odasından Ramazan ayı öncesi et fiyatlarına ilişkin açıklama - Son Dakika


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